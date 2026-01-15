為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中國海警船惡意侵擾東沙海域 台灣海巡署派雙艦強勢驅離

    2026/01/15 21:25 記者洪定宏／高雄報導
    中國海警惡意侵擾東沙海域，台灣海巡署嚴正譴責派雙艦強勢驅離。圖為海巡雲林艦監控驅離中國海警船。（海巡署提供）

    海巡署東南沙分署昨（14）日清晨5點14分偵獲中國海警船「3501」在台灣東沙島限制水域外，依其航向研判可能航入限制水域，海巡署調派「雲林艦」及「高雄艦」，以二對一的方式，全程監控強勢驅離。今（15）晚中國海警船「3501已駛離台灣限制水域。

    昨（14）日上午8點10分，海警「3501」航入東沙限制水域，海巡「雲林艦」及「高雄艦」全程近迫對應，並以中、英文向海警船廣播，嚴正告知其行為已嚴重影響我國海域秩序，要求轉向駛離。在海巡艦堅定攔截對應、持續施壓，今（15）日晚間7點10分，海警船「3501」於東沙島西方28浬航離台灣限制水域。

    海巡署指出，中國海警船惡意侵擾東沙水域，不排除藉由改變侵擾頻率方式，測試台灣對於東沙海域全天候的監偵與應對能力。海巡署強調，台灣有捍衛主權的決心，更有維持和平的實力，針對海警船的灰色地帶襲擾，海巡署予以嚴正讉責，呼籲中國應立即停止一切侵擾行為，海巡署將採取一切必要的手段，堅定捍衛國家主權，守護海域安全。

