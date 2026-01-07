韓國人曝「1特徵」100％是台灣人 超可愛紀錄曾釣出蔡英文！

宋彩源笑稱，只要在路上看到後背包裡有水瓶、飲料跟雨傘的人，100%是台灣人。（Threads：＠songcaiii授權使用）

台灣是不少日韓民眾出國旅遊首選，南韓還掀起「台灣感性（대만감성）」潮，來台觀光記錄下各種充滿「台味」的溫馨小日常。最近有位在台韓國網友就在網上分享一系列照片，讓鄉民看看「韓國人眼中的台灣」，獲得廣大迴響，其貼文還曾釣出野生前總統蔡英文留言呢！

所謂「台灣感性」，是一個源自韓國的網路用詞，指的是韓國人透過台灣日常街景、濃厚人情味、獨特生活步調感受到的溫暖、台味美學，這些場景在台灣人眼中可能平凡無奇，但在外國人眼中卻是代表浪漫的文化符號。

分享「1特徵」是100％台灣人

來自南韓的網友宋彩源，時常在社群分享自己用鏡頭記錄下的台灣人事物，搭配可愛逗趣的文字，吸引數萬人追蹤。本月4日她在Threads上更新照片，可以看到她貼出台灣本土連鎖速食店「頂呱呱」招牌「呱呱包」聯名的造型悠遊卡，開心表示她非常喜歡吃呱呱包，也很喜歡去品嘗古早台灣味；她還說，用鏡頭默默記錄台灣人日常的同時，她的「幸福分數」也會跟著變高。

她還分享在路邊遇到一位揹著後背包的阿公，背包左側插了一罐水瓶，阿公正在整理手中的傘，宋彩源笑稱，只要在路上看到後背包裡有水瓶、飲料跟雨傘的人，100%是台灣人，「這就是台灣款嗎？有夠可愛ㄟ！」。

溼熱台灣 是她眼中的植物天堂

另外，台灣天氣溼熱，不少台灣人其實並不喜歡，但在宋彩源眼裡，「常常下雨+很濕濕+好溫暖的台灣，等於植物小朋友可以好好長大的環境」，可愛的思維讓不少台灣鄉民看了不禁莞爾。宋彩源還透露，她在台灣最喜歡的吉祥物就是全聯的「福利熊」，「我太喜歡全聯的福利熊……他好可愛，如果產品上面有他我都想要買！」

野生小英曾被釣出推廣「香菜」台味

宋彩源還分享了很多台灣人習以為常、但透過外國人視角來看又覺得溫馨且有趣的日常照片，例如先前她分享在台灣吃到超好吃滷肉飯，笑說若搭配媽媽親手做的泡菜，她可以當場吃三碗飯，結果釣出知名「香菜控」蔡英文「傳教」，親自留言稱「謝謝你喜歡台灣。你也可以試著在吃台灣小吃的時候，加兩倍的香菜，會很有台灣味」，笑翻大批網友。

看到宋彩源更新台灣小日常，網友紛紛表示「好喜歡妳的台灣細節，在文字裡可以感覺到你好享受」、「從文字感覺妳也是個溫暖又可愛的人！好喜歡妳拍的台灣日常！」、「背包水壺跟雨傘那一點真的笑出來」、「觀察好細微，原來台灣日常這麼可愛」、「為什麼韓國人眼中的台灣看起來都比較好玩？」、「眼中的台灣好可愛」。

宋彩源表示，她在台灣最喜歡拍「台灣人跟他們的摩托車」。（Threads：＠songcaiii授權使用）

宋彩源認為「常常下雨+很濕濕+好溫暖的台灣，等於植物小朋友可以好好長大的環境」。（Threads：＠songcaiii授權使用）

宋彩源也喜歡買手搖飲逛街。（Threads：＠songcaiii授權使用）

宋彩源超愛全聯吉祥物福利熊。（Threads：＠songcaiii授權使用）

