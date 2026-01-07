總統級推薦！日本YTR來台旅遊 蔡英文親回「觀光指南」掀暴動

近期有日本YouTuber發文預告，計畫今年來台旅遊10次，意外吸引前總統蔡英文留言給予「旅遊指南」建議。（資料照）

前總統蔡英文自2024年卸任後，仍不時透過社群媒體與民眾互動，並多次在Threads成為熱門話題，更衍生出全新的網路迷因。近期有日本YouTuber發文預告，自己今年計畫來台旅遊10次，還立誓回國前要「胖5公斤以上」，結果該文吸引小英現身留言「觀光指南」建議，掀起逾百萬台日網友熱烈討論。

擁有多次來台觀光旅遊經驗的日本YouTuber「HIKOLOG」，6日上午在Threads發文表示，他「全世界最喜歡的國家」是台灣，還訂下今年要達成「一年來台灣10次」的目標。至於2026年第一趟台灣旅行的目的地，他選擇待在台北吃遍各種台灣美食、好好享受在台灣每一天的時光，更笑說自己此趟的目標是回國前「胖5公斤以上」。

請繼續往下閱讀...

該文一出，湧入大批台灣網友留言歡迎HIKOLOG，並熱心分享各種美食、交通、住宿等旅遊資訊，小英也現身一長串留言區回應：「已經很多台灣人推薦你美食了，我就不推薦了。歡迎來台灣，10天很長，也可以到台灣的中、南部走走，感受不一樣的台灣味。」這條回覆不到一天，吸引超過80萬次瀏覽、9萬人按讚，更在日網引發轟動。

HIKOLOG的好運，令大批台日網友感到羨慕不已，「總統級回覆」、「你抽到樂透了」、「好羨慕被蔡總統巡到」、「我想把留言製作成T恤」、「能夠被前總統巡到的幸運的男人」、「居然被總統回覆留言，可以講一輩子了」、「她可是我們最敬愛的前總統呢！你真幸運啊！」、「你是多麼幸運，能讓台灣超高人氣的小英總統海巡到」。

獲得「總統級建議」的HIKOLOG也對此受寵若驚，並留言回應小英：「謝謝您的鼓勵！今後也希望能走訪台灣各地，將台灣不同的魅力分享給更多人。真的非常感謝您。」

相關新聞請見：

國家級的質疑！香菜加爆花生冰淇淋 蔡英文神回應掀暴動

南韓網友大推滷肉飯 ！ 蔡英文親回「1建議」引3.5萬人暴動

獲得「總統級建議」的HIKOLOG受寵若驚。（取自Threads）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法