    首頁 > 生活

    南韓網友大推滷肉飯 ！ 蔡英文親回「1建議」引3.5萬人暴動

    2025/12/29 16:38 即時新聞／綜合報導
    前總統蔡英文是知名的「香菜控」，她曾多次在社群媒體表達對香菜的喜愛。（資料照）

    前總統蔡英文是知名的「香菜控」，她曾多次在社群媒體表達對香菜的喜愛。日前有網友分享將香菜加入桶裝花生醬冰淇淋的「神仙吃法」，吸引蔡英文親回：「我不確定這是一個擁有社會共識的吃法」，引發熱議。近日另名南韓網友也發文分享台灣小吃食記，再度吸引蔡英文親自留言，引發網友熱議。

    南韓網友宋彩源昨（28）日在Threads以「南韓人眼中的台灣」為題發文，曬出手搖飲、零食、街景、工地施工畫面等照片，形容台灣充滿生活感與人情味。其中，她也分享滷肉飯的食記，直言「吃滷肉飯一定要加滷蛋和油豆腐，不要忘記」，還笑說若搭配媽媽親手做的泡菜，「我可以直接吃三碗飯，真的啦」。

    貼文隨即吸引蔡英文現身留言回應：「謝謝你喜歡台灣。你也可以試著在吃台灣小吃的時候，加兩倍的香菜，會很有台灣味。」短短3小時已收穫3.5萬讚、32萬次瀏覽，網友熱烈回覆：「這是一個有社會共識的吃法嗎小英？」、「這個帳號什麼時候變成推廣香菜的帳號了」、「這是我唯一和小英總統沒有共識的吃法」、「被小英總統回覆，賺翻了」、「我也想要兩倍ㄉ香菜英文」、「看來只要有吃的就能遇到活網前總統」。

    在 Threads 查看

