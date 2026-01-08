為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    蔡英文鼓勵女童「當總統沒問題」 中國網友嘆：政治應有的溫度

    2026/01/08 14:08 即時新聞／綜合報導
    一名媽媽也發布了女兒短髮的照片，數分鐘後就獲蔡英文親切回應，引發中國網友大嘆，「誰能懂我的震撼」。（圖擷自Threads）

    近日社群媒體平台Threads有人覺得髮型和小英好像，PO出照片意外獲得蔡前總統親切回應，不少人紛紛仿效，意外吹起一股模仿蔡英文髮型的風潮。對此一名中國網友感嘆，原來女性、兒童及普通人被當作未來的主體，是如此自然的一件事，「這大概就是政治應有的溫度」。

    一名媽媽8日凌晨在Threads發布女兒短髮的照片稱，「帶女兒剪了一顆蔡英文總統的髮型，小英總統會看到嗎？」沒想到數分鐘後就獲蔡英文留言，「看她寫作業的氣勢，未來當總統也不是問題。小妹妹，祝福你快快樂樂長大。」截至目前已吸引6.5萬人點讚。

    上述親切互動的貼文，讓另名疑為中國網友轉貼感嘆稱，「誰能懂我的震撼，原來女性、兒童、普通人，被當作未來的主體，可以是如此自然的一件事。親切、正向，卻不虛偽，這大概就是政治應有的溫度。」

    他接著表示，「並且原來不是我太理想，是我所處的環境太窄。」該名網友的貼文均以簡體中文發布。

    該名網友的貼文隨即引發台灣網友熱烈討論，「而且沒祝她用功讀書、聽爸媽話什麽的，就只是快樂長大」、「所以我常常覺得很幸福，因為可以生在這裡」、「稍早看到這篇與小英的回覆，……沒想太多就滑過去了。幾小時後看到這篇和留言才發現這些就像乾淨空氣和水，從來不是理所當然的」。

