搜救飛官辛柏毅有突破！ 顧立雄：黑盒子定位後有斷斷續續訊號

空軍花蓮基地上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛機號6700的F-16V單座戰機意外墜海失聯。（資料照，記者游太郎攝）

空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機夜訓，失聯至今。國防部長顧立雄今（12）日表示，在派遣專業船隻進行黑盒子定位後，有些斷斷續續的訊號傳出來，需要進一步再確認，但是因為海象不好，船隻目前無法出港，待海象轉好後船隻嘗試出港，會再確定黑盒子定位。

顧立雄今日出席立法院外交及國防委員會前受訪談及辛柏毅搜索進度指出，海軍及海巡已各派出62艘次船隻，無人機也派出16架，第二作戰區也一直沿著花蓮到台東沿岸搜索，已動員1206人次搜索，感謝海巡及陸海空軍的辛苦。

請繼續往下閱讀...

顧立雄表示，國軍還是持續不斷搜索，現在派遣專業船隻進行黑盒子定位，有些斷斷續續的訊號傳出來，需要進一步再確認，但是因為海象實在不好，船隻不能出港，一旦船隻待海象轉好後嘗試出港，會再確定黑盒子定位，定位後會再試圖做進一步動作，有任何進展再跟各位報告。

國防部長顧立雄今（12）日表示，在派遣專業船隻進行黑盒子定位後，有些斷斷續續的訊號傳出來，需要進一步再確認。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法