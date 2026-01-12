為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民進黨高雄市長初選今啟動 矢板明夫：別再被口號帶著走

    2026/01/12 09:38 即時新聞／綜合報導
    媒體人矢板明夫提及，國民黨韓國瑜（見圖）曾用簡單直接、充滿情緒感染力的口號贏得選舉。（資料照）

    媒體人矢板明夫提及，國民黨韓國瑜（見圖）曾用簡單直接、充滿情緒感染力的口號贏得選舉。（資料照）

    民進黨高雄市長黨內初選民調即將啟動，選戰溫度不斷升高。日本資深媒體人矢板明夫指出，輿論並未聚焦在各個候選人發表的政見，卻是傳統的情緒動員，令人感到遺憾。他強調，候選人的隱私和家人被拉進戰場，最重要的政策討論反而被擠到邊緣，顯然不是健康的選舉文化。

    矢板明夫在臉書粉專「矢板明夫俱樂部」發布貼文稱，高雄要選的，是能帶領這座城市走向幸福的人，這取決於2件事。第一是政策設計能力，第二是政策執行能力。還要加上過去在地服務的成績，才能判斷一個候選人是否真的瞭解高雄。

    矢板明夫提及，8年前，高雄人曾經被華麗的語言打動。國民黨候選人韓國瑜用簡單直接、充滿情緒感染力的口號贏得選舉，但後來大家發現，口號與治理能力之間存在巨大的落差。這段經驗提醒我們，選舉不能只聽好聽的話，要看實際可行的政策與執行力。

    矢板明夫說，如果仔細閱讀這次民進黨幾位參選人的政見，會發現其實各有各的側重。許智傑的政見強調制度與系統整合，希望讓市政運作更有效率；賴瑞隆聚焦交通與大型公共工程，希望用建設帶動城市發展；邱議瑩關注城市硬體與產業環境，強調基礎建設與空間規劃；林岱樺則將焦點放在高齡化社會、長者照護與社福體系。

    矢板明夫直言，這些方向並不衝突，而是反映高雄不同層面的需求。如果只談政策、不看其他問題的話，他認為林岱樺提出的高齡化社會、長者照護問題，是「高雄此刻最迫切的現實」。因為隨著人口結構改變，越來越多家庭需要面對長輩的健康、居家安全與照護問題。

    在上述背景下，林岱樺部分政見例如導入科技進行健康監測、強化居家安全、建立更完整的長者照護網絡，矢板明夫認為，都顯得相當必要。

    矢板明夫強調，在一座逐漸高齡化的城市，最重要的是今天晚上家裡的長輩是否安全，如果能夠及早發現風險、減少跌倒與急診，其實也等於為城市節省未來龐大的醫療與長照支出。這不只是社福，也是一種風險管理。

    矢板明夫說，媒體應該花更多時間比較這些具體政見，不要被情緒牽著走。「高雄已經有過一次被口號帶著走的經驗，現在更需要冷靜看清每一項政策背後的現實感與可行性。」如果選民能夠更關注政策，相信任何一位候選人在當選後，都會更清楚市政應該聚焦的方向，為高雄的未來做出更好的選擇。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播