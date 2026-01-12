民進黨高雄市長初選今啟動 矢板明夫：別再被口號帶著走

媒體人矢板明夫提及，國民黨韓國瑜（見圖）曾用簡單直接、充滿情緒感染力的口號贏得選舉。（資料照）

民進黨高雄市長黨內初選民調即將啟動，選戰溫度不斷升高。日本資深媒體人矢板明夫指出，輿論並未聚焦在各個候選人發表的政見，卻是傳統的情緒動員，令人感到遺憾。他強調，候選人的隱私和家人被拉進戰場，最重要的政策討論反而被擠到邊緣，顯然不是健康的選舉文化。

矢板明夫在臉書粉專「矢板明夫俱樂部」發布貼文稱，高雄要選的，是能帶領這座城市走向幸福的人，這取決於2件事。第一是政策設計能力，第二是政策執行能力。還要加上過去在地服務的成績，才能判斷一個候選人是否真的瞭解高雄。

請繼續往下閱讀...

矢板明夫提及，8年前，高雄人曾經被華麗的語言打動。國民黨候選人韓國瑜用簡單直接、充滿情緒感染力的口號贏得選舉，但後來大家發現，口號與治理能力之間存在巨大的落差。這段經驗提醒我們，選舉不能只聽好聽的話，要看實際可行的政策與執行力。

矢板明夫說，如果仔細閱讀這次民進黨幾位參選人的政見，會發現其實各有各的側重。許智傑的政見強調制度與系統整合，希望讓市政運作更有效率；賴瑞隆聚焦交通與大型公共工程，希望用建設帶動城市發展；邱議瑩關注城市硬體與產業環境，強調基礎建設與空間規劃；林岱樺則將焦點放在高齡化社會、長者照護與社福體系。

矢板明夫直言，這些方向並不衝突，而是反映高雄不同層面的需求。如果只談政策、不看其他問題的話，他認為林岱樺提出的高齡化社會、長者照護問題，是「高雄此刻最迫切的現實」。因為隨著人口結構改變，越來越多家庭需要面對長輩的健康、居家安全與照護問題。

在上述背景下，林岱樺部分政見例如導入科技進行健康監測、強化居家安全、建立更完整的長者照護網絡，矢板明夫認為，都顯得相當必要。

矢板明夫強調，在一座逐漸高齡化的城市，最重要的是今天晚上家裡的長輩是否安全，如果能夠及早發現風險、減少跌倒與急診，其實也等於為城市節省未來龐大的醫療與長照支出。這不只是社福，也是一種風險管理。

矢板明夫說，媒體應該花更多時間比較這些具體政見，不要被情緒牽著走。「高雄已經有過一次被口號帶著走的經驗，現在更需要冷靜看清每一項政策背後的現實感與可行性。」如果選民能夠更關注政策，相信任何一位候選人在當選後，都會更清楚市政應該聚焦的方向，為高雄的未來做出更好的選擇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法