為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    林岱樺剃短髮明志 她以櫻木花道為比喻

    2026/01/12 09:23 記者洪臣宏／高雄報導
    林岱樺以極短髮掃街，引起討論。（林岱樺服務處提供）

    林岱樺以極短髮掃街，引起討論。（林岱樺服務處提供）

    立委林岱樺角逐民進黨高雄市長初選，電話民調今（12）日展開，她昨天以極短髮造型現身，引起討論。林岱樺今以「灌籃高手」櫻木花道剃短髮作比喻，那是一種「歸零再上場」，她強調並非作秀，而是用更直接、人人看得見的方式宣示態度：為高雄，岱樺要更強，並強調「清白不變、決心更堅定」。

    林岱樺說，櫻木花道剃短髮，那是一種「歸零再上場」，少一點口水、多一點防守；少一點分心、多一點訓練；用每一個回合證明自己。她說，自己也會以同樣精神面對初選與高雄未來，把標準拉到最高，把工作做到最好。因為一路走來的大量影射、抹黃與操作，已非針對個人，而是對高雄市民智慧與意志的侮辱。

    林岱樺辦公室也指出，因為一直有「潛在大咖市民」的助陣，讓基層動能持續升溫，外界評論已出現「林岱樺最有希望出線」的評價，特別是她以在地組織與基層服務累積的厚度，展現出強勁後勢；相關分析也提到她完成「三山」大型造勢、凝聚原縣區與都會區支持力道，氣勢正撼動選局。

    林岱樺強調，自己沒有派系靠山，唯一的靠山是高雄市民；她是土生土長的高雄女兒，長年深耕地方、第一線服務不分晝夜。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播