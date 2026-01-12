林岱樺剃短髮明志 她以櫻木花道為比喻

林岱樺以極短髮掃街，引起討論。（林岱樺服務處提供）

立委林岱樺角逐民進黨高雄市長初選，電話民調今（12）日展開，她昨天以極短髮造型現身，引起討論。林岱樺今以「灌籃高手」櫻木花道剃短髮作比喻，那是一種「歸零再上場」，她強調並非作秀，而是用更直接、人人看得見的方式宣示態度：為高雄，岱樺要更強，並強調「清白不變、決心更堅定」。

林岱樺說，櫻木花道剃短髮，那是一種「歸零再上場」，少一點口水、多一點防守；少一點分心、多一點訓練；用每一個回合證明自己。她說，自己也會以同樣精神面對初選與高雄未來，把標準拉到最高，把工作做到最好。因為一路走來的大量影射、抹黃與操作，已非針對個人，而是對高雄市民智慧與意志的侮辱。

林岱樺辦公室也指出，因為一直有「潛在大咖市民」的助陣，讓基層動能持續升溫，外界評論已出現「林岱樺最有希望出線」的評價，特別是她以在地組織與基層服務累積的厚度，展現出強勁後勢；相關分析也提到她完成「三山」大型造勢、凝聚原縣區與都會區支持力道，氣勢正撼動選局。

林岱樺強調，自己沒有派系靠山，唯一的靠山是高雄市民；她是土生土長的高雄女兒，長年深耕地方、第一線服務不分晝夜。

