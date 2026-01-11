為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    民進黨台北市長誰出戰？ 王世堅點名「這6人」 最強

    2026/01/11 15:40 記者王姝琇／台南報導
    民進黨立委王世堅點名6人最適合代表民進黨出戰台北市長選戰。（記者王姝琇攝）

    民進黨佈局2026縣市長大選，但台北市長至今仍未定案。民進黨立委王世堅今天受訪點出6位民進黨最強的適當人選，包括吳思瑤、卓榮泰、鄭麗君、徐國勇、高嘉瑜、莊瑞雄。

    王世堅說，自己完全沒有考慮參選台北市長這件事，認為應該讓最強的人出來，尤其遇到大型選舉，各黨都要推出最強的人選，不要到時候黨輸了又怪兵器不好，這是不對的。

    王世堅也點出民進黨最強的適當人選，包括吳思瑤、卓榮泰、鄭麗君、徐國勇、高嘉瑜、莊瑞雄等6人。王世堅說，他們幾位都是學養俱佳、才德兼備的人選，是非常適合的首都市長參選人。

    王世堅認為，只要民進黨經過討論溝通，若參選人意願很強就趕快推出，其他各黨大概也都準備好，讓首都市長參選人趕快帶領22縣市大家一起來拚2026的選戰。

    王世堅補充說，尤其是行政院長卓榮泰學、經歷和資歷，可以說是非常齊備，最佳候選人當中他是最齊備的，尤其這一年半以來，他在行政院長任內的作為可圈可點，卓榮泰有這麼大的視野與行政經驗，擔任首都市長是非常恰當的！

