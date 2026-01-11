為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    基北北桃TPASS恐斷炊 劉和然：政院可直接送進立法院通過執行

    2026/01/11 15:40 記者黃政嘉／新北報導
    新北市副市長劉和然今天表示，行政院把TPASS當作非延續性預算，也能把此案直接送進立法院先行通過，就能開始執行。（記者黃政嘉攝）

    中央總預算卡關，波及TPASS通勤月票補助，基隆、台北、新北、桃園四市明天早上將開會商討因應作為，新北市副市長劉和然今天受訪表示，希望行政院在預算審查「行家說行話」，不要用政治語言欺騙市民朋友，TPASS可當作延續性預算處理，行政院把它當作「非延續性預算」政治議題操作，也可以把TPASS案直接送進立法院先行通過，就能開始執行。

    劉和然今午出席慈濟慈善事業基金會板橋靜思堂行程時接受媒體聯訪表示，中央的預算審查，如果是延續性的預算，都可按照不超過去年的額度開始執行，那TPASS的部分，去年它是用統籌的預算，按照預算精神，真的要協助通勤族市民朋友的話，可以當作延續性的預算，既然行政院想把它當作非延續性預算，當作政治議題來操作，「我就好好的告訴行政院，立法院也有一個規定，雖然現在不審預算，行政院可以把TPASS案直接送立法院，立法院可以先行通過，就可以開始執行」。

    劉和然說，基北北桃不管中央預算怎麼處理，地方編列的所有補助款加起來，大概佔補助總額的50%左右，所以到今年的6月，用市府的預算來使用，其實都是夠的。

