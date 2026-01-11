為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白辦彈劾總統案公聽會 鍾佳濱批：不符要件、自打耳光

    2026/01/11 15:43 記者林哲遠／台北報導
    立院全院委員會14、15日將舉辦2場對總統提出彈劾案之公聽會，民進黨團幹事長鍾佳濱（見圖）今日受訪直言，藍白此舉是「歹戲拖棚」，公聽會一定冷冷清清。（記者林哲遠攝）

    立院全院委員會14、15日將舉辦2場對總統提出彈劾案之公聽會，民進黨團幹事長鍾佳濱（見圖）今日受訪直言，藍白此舉是「歹戲拖棚」，公聽會一定冷冷清清。（記者林哲遠攝）

    立院全院委員會14、15日將舉辦2場對總統提出彈劾案之公聽會，不過近期民調顯示，高達66.9%民眾認為應優先通過總預算、而非彈劾總統。民進黨團幹事長鍾佳濱今日受訪時也直言，藍白此舉是「歹戲拖棚」公聽會一定冷冷清清，並提出彈劾三大要件包含違法失職、國會門檻及憲法法庭審理，藍白不僅不具備其要件，更是自打耳光、相當可笑。

    鍾佳濱指出，選舉跟罷免是一體兩面，誰選的誰去罷免；彈劾則是彈劾官員，彈劾權屬於監察院，也讓一般民眾搞不懂，彈劾不是監察院嗎？為什麼是立法院提出要彈劾總統。中華民國行憲以來還不曾對總統提出彈劾，藍白此舉是史無前例，也讓社會大眾覺得莫名其妙。

    鍾佳濱說，彈劾權有3個要件，首先，彈劾是以違法失職為前提，目前藍白所提彈劾案，違法失職的具體事證在哪？再者，彈劾權在總統的部分，需要全體立法委員3分之2門檻，如今藍白席次沒達到，根本是虛晃一招；最後，彈劾權是準司法權，要由憲法法庭來進行審議，藍白都已通過決議要譴責憲法法庭，認為憲法法庭不公正，萬一彈劾案成立了，還要去請憲法法庭來審理，這不就是自打耳光，相當可笑。

    面對14日將舉行的公聽會，鍾佳濱說明，民進黨團會指出，藍白他們提不出違法失職的事證，彈劾的門檻藍白也沒有，彈劾案最後還要送到憲法法庭審理，但藍白不接受憲法法庭的判決，若彈劾案不過，藍白不就又要說憲法法庭不公正。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播