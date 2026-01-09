為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白卡預算、宜蘭TPASS恐斷炊 林國漳為通勤族請命

    2026/01/09 10:35 記者游明金／宜蘭報導
    中央總預算在立法院卡關，TPASS計畫恐斷炊，宜蘭近萬名通勤族權益受影響；民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（左3）偕同議會黨團今為通勤族請命。（記者游明金攝）

    中央總預算在立法院持續卡關，TPASS計畫恐斷炊，宜蘭近萬名通勤族權益將受影響；民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今為通勤族請命，請「藍白不要亂、快審總預算」，莫讓政爭犧牲民眾權益。通勤族呂先生也現身說法，TPASS若中斷，通勤族每月負擔恐增5000元，勢必加重家庭與民生負擔。

    林國漳今天偕同民進黨縣議會黨團總召陳文昌議員、議員林佩螢、呂惠卿、謝燦輝等人召開記者會，強烈要求立法院儘速通過總預算案。

    林國漳指出，行政院早已核定TPASS續行計畫，卻因政治杯葛，這筆預算卡在立法院，導致地方執行面臨風險，若縣款用罄，宜蘭3月底就面臨斷炊危機，嚴重衝擊通勤族權益。

    林國漳說，宜蘭人每日跨縣市通勤非常辛苦，TPASS補助至關重要，雖然縣府編列預算苦撐，但地方財政極其有限，無法長期代替中央，而今問題的根源不在地方，而在立法院，請相關政黨停止無理杯葛，儘速審議總預算，不要讓通勤族成為政爭下的犧牲品。

    20多歲的通勤族呂先生也現身說法，他說，他每天搭乘客運往返宜蘭與台北，單程155元，每月22個上班日來回需花費6820元。對比目前只要1800元月票方案，一旦預算斷炊，他每個月要多支付5020元，對於剛出社會的年輕人來說，是很大負擔。

    民進黨團砲轟藍白陣營，一手要爭取縣長門票、一手卡建設預算，口口聲聲說要建設宜蘭、愛護縣民，結果在立法院卻放任黨團杯葛總預算，完全是兩面手法，自相矛盾。

    林國漳與黨團呼籲藍白以民生為念，若總預算遲不通過，僅靠地方經費支撐，宜蘭TPASS在3月底預算就會枯竭，各黨派應回歸民生、儘速審議，守護宜蘭萬名通勤族的交通基本權。

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（左）籲立法院趕快審議中央總預算，通勤族呂先生（中）也現身說法反應心聲。（記者游明金攝）

