想當代理孕母百名泰女被騙到國外關押取卵 石明謹：有想好可能發生的問題嗎

「人工生殖法修正草案」是否納入代理孕母，再度引爆立法院激烈攻防，曾任職北市交通警察大隊的球評石明謹發文分享，先前曾有泰國女子被騙到喬治亞，原先她們以為是要當代理孕母，卻遭到關押並被迫打排卵針、注射藥物，受害的泰國女子有近百名，直到被警方救出才得以脫困。石明謹直言，雖然這並不代表在台灣會發生一樣的事情，但如果要通過代理孕母，我們有想好應對各種可能發生的犯罪與倫理問題嗎？

石明謹在臉書發文指出，最近有幾位藝人，說他們去中國注射幹細胞，效果好棒棒，然後又有政黨提案要在台灣進行代理孕母合法化。對此他分享，去年2月泰國警方跟國際刑警組織，救出了3名被騙到喬治亞的女性。

石明謹表示，這3名女性被騙去做什麼呢？她們看到由來自中國犯罪集團刊登的廣告，以60-80萬泰銖的代價，徵求代理孕母，由於泰國人前往喬治亞無需簽證，喬治亞是代理孕母合法化的國家，所以該集團就以此為說帖，要求這些女子前往喬治亞代孕。

石明謹指出，她們一到喬治亞就立刻被沒收護照，並關在郊外的一個莊園，她們每個月都被迫打排卵針，並且被注射藥物之後，強制取卵，在當地被關押了近百名泰國女子，由於長期關押、注射藥物跟取卵的緣故，她們的身體狀態都非常糟糕。

石明謹分析，取卵要幹嘛呢？目前沒有確切的證明，據推斷很有可能是在另外的地方，用其他的代理孕母生下小孩（取泰國東方人的卵，讓其他適合懷孕的孕母懷孕），沒有人會用這樣的方式來生子，所以合理推斷是用來做人體實驗或是採取新生兒的幹細胞做為醫療之用，由於這是犯罪集團幹的勾當，比較有可能是後者。

石明謹在文末直言，雖然不是說在台灣就會發生一樣的事情，但如果要通過代理孕母，我們有想好應對各種可能發生的犯罪與倫理問題嗎？

