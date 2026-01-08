為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    盧秀燕跟進營養午餐免費 餐盒業者：一餐55元難保品質

    2026/01/08 13:54 記者黃旭磊／台中報導
    台中市長盧秀燕跟進提供公立國中小營養午餐免費。（記者黃旭磊攝）

    台中市長盧秀燕宣佈，台中市自115學年度起實施公立國中小學營養午餐免費，估有21.4萬學生受惠，台中市餐盒食品公會業者供應大台中359校，近9成國小、中及高中營養午餐，台中市餐盒食品公會理事長詹琬琪說，合理價格及因時勢物價調整機制，才能讓政策永續發展，且學童吃的安心。

    中華民國餐盒公會全國聯合會理事長陳明信指出，中市校園午餐約在每人55-60元，請教盧市長「是地板價，還是價格天花板」，在西屯等蛋黃區勢必還要往上加錢，孩子每天吃的這一餐已是公共責任，也要考量市府財政壓力，各區價格應因地制宜，還要顧及營養師、廚工長期低薪問題。

    陳明信強調，免費午餐補助應採「定額補助制」，由政府負責基本、合理金額，再讓學校依自身需求，在制度內往上加，學校規模不同、供餐型態不同「一刀切價格，最後只會卡住品質。」

    由於校園午餐廚餘不能養豬，陳明信強調，各校剩食非常嚴重，學校都在自己想辦法，免費是政治決定，能不能長久是制度能力，營養午餐不是1場「誰先免費」比賽，應把學校營養午餐制度真正做穩、做久開始，因為孩子每天中午準時坐在餐桌前，等的是1份被好好設計過的午餐。

