北中高跟進營養午餐免費 張善政發文嘆：桃園市曾受挑戰和質疑

桃園市早在2023年就實施國中小營養午餐免費政策。（擷取自張善政臉書）

台北市長蔣萬安近日宣布實施國中小營養午餐免費，台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁也接連宣布跟進，實施免費政策近3年的桃園市，市長張善政今（8）在臉書發文指出，政策上路時曾受到挑戰和質疑，但現在覺得很值得。

張善政表示，「這幾天看到台北、台中、高雄陸續宣布國中小營養午餐免費，我第一個反應不是我們早就做了，而是終於，大家都往同一個方向走了」，桃園在2023年率先推出的時候，說真的，並不輕鬆，當時市府敲腦袋盤算，錢從哪裡來？會不會排擠到其他必要支出？品質怎麼顧？怎麼運作才可長可久？

張善政提到，那段時間外界也有質疑的聲音，但市府的堅持很純粹，「如果連孩子每天中午這一餐，我們都不願意分擔，那我們還談什麼照顧下一代」，他在2022年競選時就提出免費營養午餐，不是因為好聽、會加分，而是他看到太多家長的日常，物價一直漲、薪水不一定跟得上，孩子長得快、花費也跟著快，少子化的時代，孩子更少了，但家庭的負擔沒有比較少。

張善政強調，既然每一個孩子都更珍貴，公共政策就應該更站得出來，因此他趕在上任百日內就拍板，因為只要慢一年，就等於讓一整屆孩子少一年的照顧，也讓家長多一年的壓力，與其如此，那他寧願壓力在市府這邊，而這兩年物價繼續上來，他也很清楚，補助如果停在原地，餐盒裡的內容就會被擠壓，孩子正在長的這幾年，營養不能打折，因此市府兩度提升補助上限，提高到目前的每餐51元，同時結合農業局做食農教育，把桃園在地的黑豬肉、蓮藕、桂竹筍放進菜單，讓孩子在最適合的季節吃到最好的食材，也順便認識家鄉、親近土地，食安的把關更不用說，孩子每天入口的東西，沒有妥協的餘地。

張善政表示，越多不分藍綠的縣市跟進，就會有越多孩子被照顧到，當時他曾受到的挑戰和質疑，期待因社會共識的建立，不再有人用有色的眼鏡看待這項政策，因為站在孩子面前，政治真的可以退後一點，謝謝每一位家長的辛苦，也謝謝學校、營養師、廚工和第一線夥伴，讓免費營養午餐不只是一紙政策，而是每天中午熱騰騰的一份心意，「孩子的成長只有一次，能替他們多扛一點、讓家庭少煩一點，我覺得很值得」。

