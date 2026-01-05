抗議國民黨提修黨產條例 台灣前進陣線在婦聯會貼「不義黨產封條」

台灣前進陣線今日於婦聯會前召開記者會，呼籲社會拒絕不義黨產洗白，並展示自製的「不義黨產封條」。（記者廖振輝攝）

國民黨立委游顥近日曾提案修正「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，台灣基進、時代力量、台灣綠黨與小民參政歐巴桑聯盟組成的台灣前進陣線今（5）日於婦聯會前召開記者會，呼籲社會共同守護歷史真相，拒絕不義黨產洗白，並將自製的「不義黨產封條」貼在婦聯會門牌，象徵封印不義黨產。

台灣基進黨主席王興煥表示，國民黨推動修法，企圖重新定義「附隨組織」，替救國團、婦聯會等威權時期的不義組織解套，讓其長年侵占的公共財得以合法化，這不是改革，而是讓轉型正義倒退，並無視憲法法庭既有判決，企圖以立法否定司法判斷，破壞憲政分際。

時代力量發言人鄭宇焱強調，追討不義黨產的意義在於對過去威權歷史的負責，若今天國民黨立委可以為了救國團、婦聯會改寫法律定義，明天可能就會繼續用這種方式為威權遺續脫罪，不僅對曾經受到黨國體制迫害的台灣人是二次傷害，更是告訴大眾，只要掌握多數，就能抹去大是大非及台灣轉型正義。

台灣綠黨社運部主任李春祥則指出，威權時代的國民黨，憑藉體制特權剝削社會、累積龐大財富，是結構性的時代不正義，《不當黨產處理條例》或許無法完全清算，但至少為彌補不義立下最低防線，藍白如今卻企圖將其收回，無異於歷史倒退。

小民參政歐巴桑聯盟發言人沈佩玲批評，國民黨立委以短短2頁修法條文，清楚示範了如何掌握、鞏固並延續特權，令人不解的是，民眾黨也參與其中，這些條文既非保障公共利益，也非防止濫權，而是在替威權遺緒解套。她也向民眾黨喊話指出，理性、科學、務實不該脫離歷史脈絡，政黨若缺乏歷史縱深與人文素養，只看當下技術性修法，實際上卻是在協助維護黨國特權。

