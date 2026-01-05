為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    親送王金平「最高顧問」聘書 鄭麗文：國家、國民黨需要王院長的時刻

    2026/01/05 12:10 記者林欣漢／台北報導
    國民黨主席鄭麗文今天致送前立法院長王金平最高顧問聘書。（記者田裕華攝）

    國民黨主席鄭麗文今天致送前立法院長王金平最高顧問聘書。（記者田裕華攝）

    國民黨主席鄭麗文日前宣布將聘請前立法院長王金平擔任國民黨的「最高顧問」，為了展現對王金平的高規格重視，鄭麗文今（5日）上午在4位副主席李乾龍、季麟連、張榮恭、蕭旭岑等人陪同下，親自前往王金平的台北辦公室致送「最高顧問」聘書。

    鄭麗文表示，如今國內外局勢交迫、國際局勢詭譎，兩岸局勢艱險、國內朝野對立達到最高峰，憲政面臨僵局種種問題，是國家、國民黨非常需要王院長的時刻，希望透過他完整的歷練、長年的從政，以及高度的智慧，協助國民黨為國家的艱困局面奉獻心力。

    鄭麗文表示，王金平也勉勵國民黨，希望一切將國家人民的利益放在最優先第一位，一切為公，國民黨就是要為國為民，不是為一黨之私，而是為國家利益、人民福祉來努力，王金平用他的高度也希望協助國民黨，重新思考今日的困局，如何突破國內政治的僵局，團結全台灣2300萬人民，同時為兩岸和平邁出重要的歷史一大步。王金平給予她很多肯定及鼓勵，希望未來能用更大的格局，讓國民黨為中華民國做出更大的貢獻。

    王金平提出三期待 以國家人民、政局和諧為念

    王金平也說，非常榮幸接受到鄭麗文與4位副主席聯袂贈送的聘書，擔任國民黨最高顧問，他期待要努力的有三方面，一方面大家都希望天下為公，以不自私的心態共同面對政局，國內政局現在處於非常對立、盤根錯節，朝野之間的結越結越深、越結越緊，要怎麼解套大家共同來省思，這些都是必須依靠朝野大家真心誠意，一切以國家人民、政局和諧為念，能拋棄意識形態，理性的分析，反省自己、調整自己，共同解決整個朝野對立的問題，讓政局能夠和諧。

    王金平表示，第二是希望促進兩岸和平，現在的兵兇戰危應該會獲得緩解；第三是希望能夠有機會幫助國民黨做各方面的發展，使國民黨能發展正常，贏得國人敬重與接受，轉而支持國民黨贏得各方面的選舉，這個他會盡心盡力來做，讓國民黨正常發展，成為未來國家可能重新執政的政黨，這是我們要共同努力的。

