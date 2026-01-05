為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    新版財劃法卡關 南投縣長許淑華：這對中央較不利

    2026/01/05 11:34 記者陳鳳麗／南投報導
    南投縣長許淑華說，中央不執行新版財劃法，中央總預算不通過，對中央比較不利。（南投縣府提供）

    

    新的一年開始，今年中央總預算因新版財劃法卡關還未審，南投縣長許淑華表示，行政院不打算執行新版財劃法，縣府無從編列配合款，也怕補助款被刪，請行政院與立法院好好溝通，否則民眾感受不到行政院有補助，這對中央比較不利。

    許淑華在縣務會議後受訪指出，地方政府每一年會自行預估，中央部會給予縣市政府申請的補助款比例，縣市政府每年就按這樣的比例來編列自籌款。新版「財劃法」實施後，計畫型或一般性補助應都會刪減，但行政院不執行新版「財劃法」，地方政府無所預估的情況下，施政就受到影響。

    許淑華說，目前已進入新的年度，但地方還不知如何編列配合款，要多編？少編？能否獲得補助？都是未知數；另外在一般型補助會被刪減多少，現在也還不清楚。

    希望行政院能遵照立法院所通過的法案公布執行，並跟立法院好好溝通，若中央總預算遲不通過，地方民眾感受不到中央有什麼補助，就無從知道中央福國利民政策，這對中央其實是比較不利的。

