中國衛星肉搜照搞烏龍！沈伯洋酸：感謝幫我入住豪宅

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

中國屢次鎖定攻訐民進黨立委沈伯洋，近日更在官媒及社群不斷散播，以衛星影像公開其居住及工作地點等資訊進行威嚇。面對網軍質疑「自導自演」，沈伯洋今（3日）反酸，恭喜中國「海峽衛視」被網友認證為綠營側翼，「也感謝中國官媒幫我入住豪宅。」

對於中國公佈其座標，沈伯洋透過社群平台撰文直言，又一場拙劣的心理戰，對付中國威脅，核心只有一個：做好準備，讓敵人的攻擊成本變高、效益下降。這幾天中國又對他「精準打擊」，早在軍演結束時，中國腳本就啟動了。原因很簡單：軍演無效、股市還漲，加上我持續拆解國防謠言，對方可能惱羞成怒，決定直接針對他個人。

請繼續往下閱讀...

沈伯洋評估，這次手法是「關西機場事件」的拙劣翻版：從關聯帳號發圖點火、內容農場炒作、虛假IP在社群帶風向，一直到官方定調收尾。這三天我都懶理，只是靜靜看戲，順便把跟風起舞的帳號再次完成盤點歸檔。

「中國標註的是我的座標，展現的卻是他們對民主台灣的集體自卑！」沈伯洋說，中國在等什麼？他們在等自己恐慌，批評他們衛星圖的畫質或地點錯誤，就可順勢拋出更清晰的照片，製造「處處是眼線」的恐懼。但他們錯了，這種心理戰在台灣毫無效果。

沈伯洋提到，對於前些日子還在那邊嘴行車記錄器的，他不會說是協力者，因為層次還差的遠，但在學術上，這有個專有名詞，叫做「有用的笨蛋」（Useful Idiots）。

此外，沈伯洋透過限時貼文指出，網軍現在在洗他「自導自演」，恭喜中國海峽衛視，台灣網友認證為綠營側翼，協助沈伯洋自導自演；也感謝中國官媒，幫自己入住豪宅。

沈伯洋更諷刺說，「現在你們除了欠我，美國三棟房子，還包含一座台北豪宅，感謝再感謝。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法