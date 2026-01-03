電視政見會拋高雄願景 邱議瑩：我是最強母雞

爭取民進黨高雄市長提名，邱議瑩強調自己是高雄隊隊長，也是最強的母雞。（翻攝自電視直播）

民進黨2026高雄市長提名電視政見發表會今天（3日）下午舉行，立委邱議瑩強調，自己是高雄最有整合能力的人，是最強的高雄隊隊長，也是最強的母雞，會帶領高雄贏得大滿貫。

邱議瑩在申論時，提出興建24小時南星新機場，結合高雄港打造30分鐘海空互轉基地，也要延續陳其邁市長的AI基礎建設，讓高雄成為台灣AI科技重鎮，並推動六環六線路網，加速捷運、輕軌、快速道路的建置，縫合城鄉差距，並串連台南、屏東，打造大高雄30分鐘生活圈。

請繼續往下閱讀...

邱議瑩也提出，將為每位新生兒開立3萬元的希望帳戶，同時擴大增設24小時臨時托育中心，並提出百億基金挺青年計畫，敬老卡加碼到每月1000點並可折抵醫療掛號費，以及演唱會經濟2.0擴大觀光效益、培養在地的藝文團隊等政策。

針對提問，邱議瑩回應，自己的個性很恰，在立法院爭取權利該兇就兇，但照顧市民就會把大家疼得「惜命命」，做什麼像什麼。在提升城市韌性上，會讓設備完善，支持擴大軍購案，結合民間力量讓市民提高警覺。也會讓高雄這個城市有被世界需要的價值，透過數位治理與AI運用讓世界看見高雄，並表示參加初選就會尊重遊戲規則，會支持勝選的候選人。

結論時，邱議瑩提及，自己曾經在鬼門關走過一回，與病魔搏鬥的他願意用生命的餘生，分分秒秒奉獻給心愛的高雄。這些年高雄蛻變自己也都參與其中，她要和所有的高雄市民一起說「我高雄我驕傲」，高雄的進步不能停，也不能退步，相信自己能帶領高雄繼續發光。

