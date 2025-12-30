為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    蔣萬安前腳剛走共軍圍台軍演 蕭旭岑：是大陸給蔣面子

    2025/12/30 17:33 記者林欣漢／台北報導
    國民黨副主席蕭旭岑。（資料照）

    台北市長蔣萬安28日在上海「雙城論壇」大談兩岸應以科技與和平取代波濤，結果不到24小時，中國軍方隨即於29日宣布代號「正義使命-2025」聯合軍演。國民黨副主席蕭旭岑表示，這與蔣萬安毫無關係，而且從時間點來看，很可能反而是大陸要給蔣面子，等雙城論壇結束後才宣布軍演；他也看到有大陸專家分析，大陸軍演是在針對日本與台獨，而非針對蔣萬安與台灣人。

    雙城論壇剛結束，中國解放軍東部戰區昨隨即發動「正義使命-2025」軍演，今天還遠程實彈射擊。熟稔兩岸情勢的官員受訪表示，最尷尬的是台北市長蔣萬安，「你去上海跟中方交流，結果中共以威脅台灣的軍演作為雙城論壇『伴手禮』」。民進黨台北市議員簡舒培說，中國一邊拿小貓熊當禮物「安撫」蔣萬安，一邊軍演「恫嚇」台灣社會，蔣萬安還自我陶醉說小貓熊是「可愛又親切的牽掛」，上海方回贈他「花瓶」，看來確實是中國對他的評價。

    蕭旭岑分析，大陸舉行實彈射擊的圍台軍演，就是在考驗是否達到日本首相高市早苗的「台灣有事」，是否已經到日本的「存立危機事態」，日本可行使「集體自衛權」；而國防部長顧立雄日前會見日本前法務大臣鈴木馨祐訪團，提到台、日身為信守和平的民主夥伴，未來希冀具體深化雙邊國防事務交流及友盟關係，建立集體嚇阻力。如果台日關係朝著這個方向發展，對大陸而言形同破壞70多年來的現狀，未來台海關係將會非常嚴峻。

    蕭旭岑認為，賴政府很明顯放棄兩岸和解，改走兩岸衝突路線，而且要把主張兩岸和解的在野黨都抹紅為中共同路人。但無論是加強對美軍購或建立台日軍事合作，都無法為台灣帶來安全與保障，反而大陸的軍演強度會一次比一次升高。他呼籲社會各界深思，賴清德的路線是正確的嗎？符合台灣人利益嗎？能為台灣人帶來和平與穩定嗎？

    蕭旭岑強調，沒有人希望看到兩岸衝突，沒有人希望看到圍台軍演，但解鈴還須繫鈴人，台灣人在意的是，我們的政府要把台灣帶向戰爭邊緣嗎？台灣會不會淪為美國與日本鬥爭中國大陸的棋子？今年兩次大罷免已經展現清楚的民意，就是拒絕賴政府再走向兩岸衝突的抗中保台路線。

