    政治

    中共軍演側翼忙造謠 鍾佳濱：請放下歹念愛惜國家國軍

    2025/12/30 17:13 記者謝君臨／台北報導
    立法院民進黨團幹事長鍾佳濱澄清不實謠言。（記者謝君臨翻攝）

    

    中共昨突然宣布對台展開軍演。立法院民進黨團幹事長鍾佳濱表示，這兩天藍營側翼忙著帶風向，昨天說共軍圍台是因為總統發言挑釁造成，今天說民進黨團反對提升軍人待遇。他奉勸藍營側翼，「不管你是舔共藍還是正紅軍，如果你還自詡是個中華民國人，請放下造謠的歹念，愛惜我們的國家、力挺我們的國軍。」

    「毛骨悚然！共軍圍台演習不平靜，藍營網軍抹黑當內應！」鍾佳濱說，正當解放軍進行實彈射擊，國軍戒備嚴防之際，台灣最不需要的就是謠言及斷章取義。這兩天藍營側翼忙著帶風向，昨天說共軍圍台是因為總統發言挑釁造成，今天說民進黨團反對提升軍人待遇。如果仔細觀察，可以發現這兩個謠言背後，其實有很縝密的節奏安排，讓人想到就不寒而慄。

    他說，在中共宣告軍演的當下，立刻就有側翼剪好影片、做好圖卡，幫中國撇清鬧事責任，把矛頭指向台灣政府，將製造事端的中共說的很無辜，把被動因應的台灣說成十惡不赦。而當國軍積極應處，班超艦以火控雷達鎖定共軍的烏魯木齊艦、F-16V瞄準中共的空中預警機及戰機，讓中共氣急敗壞、國軍士氣大振，立刻又有側翼製作圖卡，抹黑民進黨團反對軍人待遇提升，蓄意打擊國軍士氣。

    「關於這兩則斷章取義謠言的真相是什麼？我來還原給大家。」鍾佳濱表示，對於「總統說中共實力不足」之謠言，其實原話是「這幾十年來中國沒有越雷池一步，是因為它實力不到。所以如果中國設定2027年要達到侵台準備，那我們只有一個選擇而已，不斷提高他的難度。」

    至於「鍾佳濱說軍隊保衛國家不能看薪水？」之謠言，鍾佳濱則澄清，其實原話是「軍隊有沒有能力保衛國家，靠的是軍人及其武器是否精良，而非靠薪水，只有雇用兵才是看酬勞去打仗，因此我們肯定國軍官兵對保衛國家的付出，我們也應該盡力維持、提升，讓他們有合理待遇。」

    鍾佳濱指出，明明兩者都是在說需要強化國防，他更表明支持提升國軍待遇，偏偏藍營側翼忙著當內應，扭曲他和總統的原話，斷章取義成完全相反的詮釋，提升中共氣焰、打擊國軍士氣、削弱人民信心，難怪那個造謠的藍營側翼會被台北市議員鍾小平酸說「沒出息。」

    鍾佳濱也強調，備戰才能防止戰爭、團結才能抵抗分化，唯有正視敵人威脅，努力讓台灣變強，中國才會感到害怕，「因此我要感謝所有國軍弟兄姊妹們的辛勞，以及所有嚴肅看待軍演的人民，國家因你而強大。台灣加油！國軍加油！」

