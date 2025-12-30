無視中國軍演！藍白5度封殺國防特別預算 政院轟：影響後備戰力

藍白10位立委投下反對票，第5度封殺1.25兆元國防特別條例草案。（資料照，本報合成）

中國對台軍演今日劍指北部海域實彈射擊，但國民黨、民眾黨立委仍聯手在立法院程序委員會第五度封殺1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，也未將明年度中央政府總預算排入審查。行政院痛批，立法院未將國防特別條例排入委員會，至今未審明年度中央政府總預算，將影響明年度國防部高達752億的後備戰力提升、部隊戰演訓任務等工作。

行政院所提1.25兆元預算規模的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，從12月2日起至今日，已連續五週在立法院程序委員會遭到藍白立委封殺，致使草案無法排入院會付委。

立法院程序委員會今天討論明年1月2日及1月6日的院會議程，針對行政院函送審議的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、「財政收支劃分法修正草案」、兩岸人民關係條例部分條文修正草案列入議程報告事項，民進黨團建請議事日程草案照列。表決結果，在場人數18人，藍白以10比8反對民進黨團提案，通過國民黨提案，將本次議程草案提報院會來處理。

對此，行政院發言人李慧芝再次強調，和平靠實力，尤其中國正在進行非理性挑釁軍演，立法院更應該團結一致、不分黨派支持國家強化整體戰力、提升國防關鍵實力，讓軍工產業成為另一座護國神山。

李慧芝指出，然而立法院不僅未將國防特別條例排入委員會，至今也未審查明年度中央政府總預算，將影響明年度國防部高達752億的後備戰力提升、部隊戰演訓任務、建軍備戰以及人才培育訓練等工作。

李慧芝說，此外政院所提能夠阻止滲透吸收、強化國家安全、杜絕裡應外合的國安法案，以及真正協助地方提升自治、維護國家財政永續的院版財劃法，都被立法院在野黨再度以表決的方式阻擋，再度怠行職務、持續忽視國家及國人的利益，政院對此感到非常遺憾。

