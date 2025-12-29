「七喜春來」迎馬年 總統新年賀卡春聯1/31起發送

總統府秘書長潘孟安（左二）公布新年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋及福袋。（記者林正堃攝）

迎接「馬」年到來，總統府今公布2026總統、副總統賀年卡及春聯、紅包袋、福袋設計，春聯賀詞以「七喜春來」象徵「幸運好事，迎春順達」，並以昂首奔馳的白馬為主角，象徵台灣繼續向前奔馳的信念與希望，也隱喻國人團結一心凝聚穩健向前的力量，1月31日起配合總統府參觀活動發送。

總統府秘書長潘孟安表示，感謝台灣新生代插畫家陳于峰以白馬作為主角，設計賀年卡、紅包袋、春聯及福袋；出身台南的台語文學家白聆，特別為春聯創作賀詞－－「七喜春來」，「七」指馬在十二生肖中排序第七，七喜也代表七種不同的喜事與祝福，象徵「幸運好事，迎春順達」之意；並由高雄書法名家余天賜，以蒼勁有力之筆觸代筆揮毫，期待國家發展更強而有力，國人更堅毅地迎接新的一年。

總統府發言人郭雅慧進一步說明，春聯賀詞「七喜春來」，其中數字「七」亦代表完美與幸運；「七喜」指平安、健康、豐裕、幸福、成功、愛情、和樂。「春來」則指新春到來，代表著美好佳節、春來日暖、內心喜悅、生機蓬勃之意涵。而春聯設計賀詞旁的「丙午」二字，在字形設計上，巧妙融入馬頭剪影的視覺意象，並搭配賀詞上面的玉山剪影作為視覺起點，以台灣最高峰玉山象徵國家精神的高度與人民共同仰望的方向。

陳于峰說明，很高興能參與總統府新年系列製作物設計。本次賀年卡、紅包袋及福袋設計以昂首奔馳的白馬為主角，並以紅與金為主色調，象徵新年喜慶；整體設計都緊緊扣住2026年的生肖「馬」，象徵台灣繼續向前奔馳的信念與希望，也隱喻國人團結一心凝聚穩健向前的力量。

郭雅慧指出，總統暨副總統馬年春聯及紅包袋將自115年1月31日（星期六）起至2月13日（星期五）止，配合總統府開放參觀活動發送給來府參觀民眾；未能前來總統府索取的民眾，可就近到行政院中部、雲嘉南區、南部、東部及金馬聯合服務中心洽取，總統及副總統也會在春節訪視行程中親自發送，增添新年喜氣。

