稱柯文哲「不是貪」！「大媽老司機」曝10年觀察：他非常小氣

前台北市長柯文哲。（資料照）

「國民黨大掌櫃」劉泰英在口述歷史中提到京華城案，指前台北市長柯文哲不是冤，「是貪」。民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉今日在臉書發文指出，這位大老寫書稱「就是貪害了柯文哲」，但根據她自己10幾年來的感覺，「應該說他不是貪，他可能很小氣，而且非常小氣。」

民眾黨前發言人李有宜日前無預警請辭，朱蕙蓉隨後宣布退黨，引發討論。今日她在臉書發文表示，她認為柯文哲不是貪，柯可能是非常小氣，但不是貪，她始終覺得柯文哲並不是那樣地愛錢。「但是，他貪的是權勢的光環照耀、被簇擁的快感；他貪的是被奴顏婢膝環伺、受足恭諂媚。重點是，這樣的過程，通常都會因為還有更多的傻人金錢以及虛幻的權勢助長而成。」

朱蕙蓉指出，憑良心，柯文哲的演講魅力無法擋，任何人要能靜心聽他演講，十之八九都真的很動容。她可以設想一位大總裁，聽完柯文哲對國家的抱負願景後，對國家重責大任產生感同身受的使命，連忙指示會計部備妥現金或支票展現微薄之力或表支持。

朱蕙蓉說，這是她個人觀察的感覺，柯文哲貪戀享受的是過程，而不是真正白花花的銀兩，他也確實還是一本清廉的架式，不會從腳踏車下來，只會「嗯嗯」故表清高的連看都不看一眼。「是他聰明反被聰明誤，是他的小草們害了他，是他身邊的家人幕僚誤了他，是他自己親手毀了自己。」

