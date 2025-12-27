為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日橫濱輪胎工廠15人遭刀砍傷！「戴防毒面具」嫌犯身分曝光是前員工

    2025/12/27 13:55 即時新聞／綜合報導
    日本靜岡縣三島市的橫濱橡膠三島工廠26日晚間爆發持刀傷人事件，15名男性受傷。（美聯社）

    日本靜岡縣三島市的橫濱橡膠三島工廠26日晚間爆發持刀傷人事件，15名男性受傷。（美聯社）

    靜岡縣三島市「橫濱輪胎（橫濱橡膠）三島工廠」26日爆發隨機砍人事件，造成15人受傷，日媒採訪公司相關人士獲悉，嫌犯為該工廠的前員工。據悉，案發時嫌犯疑似戴著防毒面具接連襲擊員工，警方目前正詳細調查案件發生的經過。

    根據《NHK》報導，26日下午4點左右，位於靜岡縣三島市的「橫濱輪胎三島工廠」，共有15名年齡介於20多歲至50多歲的男性員工，因遭刀具刺傷等原因在這次攻擊中受傷。嫌犯是居住在三島市、目前無業的38歲男子小山雅貴，他因涉嫌殺人未遂已遭警方逮捕。

    根據調查人員透露，嫌犯在案發當時疑似戴著類似防毒面具的東西，並持刀接連襲擊員工。而根據對公司相關人士的採訪顯示，嫌犯過去曾是在該工廠工作的員工。

    公司相關人士接受《NHK》採訪時表示：「嫌犯大概在5年前都還住在公司位於三島市內的宿舍。昨天對許多員工來說是今年的最後一個工作日（仕事納め），發生這樣的事件簡直令人難以置信。」

    據公司表示，案發當時正值員工早晚班交接的時段。警方今日上午開始在工廠進行現場勘驗，在調查當時狀況的同時，也正詳細調查案發原因與動機。目前警方以擔心影響搜查為由，尚未透露嫌犯是否認罪。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播