日橫濱輪胎工廠15人遭刀砍傷！「戴防毒面具」嫌犯身分曝光是前員工

日本靜岡縣三島市的橫濱橡膠三島工廠26日晚間爆發持刀傷人事件，15名男性受傷。（美聯社）

靜岡縣三島市「橫濱輪胎（橫濱橡膠）三島工廠」26日爆發隨機砍人事件，造成15人受傷，日媒採訪公司相關人士獲悉，嫌犯為該工廠的前員工。據悉，案發時嫌犯疑似戴著防毒面具接連襲擊員工，警方目前正詳細調查案件發生的經過。

根據《NHK》報導，26日下午4點左右，位於靜岡縣三島市的「橫濱輪胎三島工廠」，共有15名年齡介於20多歲至50多歲的男性員工，因遭刀具刺傷等原因在這次攻擊中受傷。嫌犯是居住在三島市、目前無業的38歲男子小山雅貴，他因涉嫌殺人未遂已遭警方逮捕。

根據調查人員透露，嫌犯在案發當時疑似戴著類似防毒面具的東西，並持刀接連襲擊員工。而根據對公司相關人士的採訪顯示，嫌犯過去曾是在該工廠工作的員工。

公司相關人士接受《NHK》採訪時表示：「嫌犯大概在5年前都還住在公司位於三島市內的宿舍。昨天對許多員工來說是今年的最後一個工作日（仕事納め），發生這樣的事件簡直令人難以置信。」

據公司表示，案發當時正值員工早晚班交接的時段。警方今日上午開始在工廠進行現場勘驗，在調查當時狀況的同時，也正詳細調查案發原因與動機。目前警方以擔心影響搜查為由，尚未透露嫌犯是否認罪。

