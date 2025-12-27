批翁曉玲見一堆官員還裝傻 張育萌：不想被監督就不要當立委

國民黨立委翁曉玲。（資料照）

翁曉玲、林思銘等7名國民黨立委近日赴中國廈門，引發爭議。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文指出，藍委翁曉玲見了一堆官員還裝傻，被抓包還理直氣壯，但翁見的人包含國台辦經濟局副局長涂雄、廈門市委副書記李輝躍，通通是被抓到才氣噗噗開始裝傻。

張育萌在臉書發文指出，翁曉玲見了一堆官員還裝傻，從國台辦經濟局到廈門市委副書記，他質疑翁曉玲做錯事被抓包，憑什麼理直氣壯？

張育萌表示，行政院提出《兩岸人民關係條例》修法，以後立委或國家機密人員，如果要去中國，必須經過「聯合審查會」許可。所有台灣的民選公職，以後如果接觸中共黨政軍，都必須把時間、地點和過程完整報備。

張育萌質疑，翁曉玲竟然嗆說，行政院提出這是「無聊的法案」。他強調「哪裡無聊？如果國會沒有你們這些，爭先恐後搭飛機去中國的立委，需要花時間修法嗎？」並批翁曉玲就是被戳中要害，才語無倫次。只敢像小學生被抓到做錯事一樣，心虛亂嗆對方「無聊」。

對於翁曉玲反問，去給台商鼓勵，「這樣就犯了滔天大罪嗎？」張育萌也批評，「翁大立委就繼續說謊，沒關係。他只要再鬼扯一天，我就繼續幫忙他回憶他的奇幻旅程」。

張育萌指出，翁曉玲見到兩名大官，其中一名是國台辦經濟局副局長涂雄。涂雄重點工作，就是「台商和台胞的融合發展」。去年底，他才要求全省各地台辦，要讓「兩岸同胞共同參與中國式現代化偉大事業，共享祖國大陸發展進步成果」。當然，他也要求各級台辦必須「堅持體現一個中國原則的『九二共識』」。

張育萌直言，涂雄在現場，當然不是來「聊聊天」的。涂雄就是督軍廈門台商，以及到場的國民黨立委。

張育萌表示，翁曉玲還見了廈門市委副書記李輝躍。今年4月，廈門才召開「全市對台工作會議」，宣布要在「海峽兩岸融合發展新路，邁出更大步伐」，以及「建設兩岸融合發展示範區上奮勇爭先。」

張育萌諷刺翁曉玲，從國台辦見到廈門官員，通通是被抓到才氣噗噗開始裝傻。如果問心無愧，那事前揭露行程，比起事後打口水戰，不是反而更輕鬆嗎？

張育萌強調，光是「立委赴中報備」法案，在程序委員會和院會，就被擋了751次。看了這麼多觸目驚心的「翁曉玲見面名單」，你還覺得立委可以不必報備，買張機票就飛對岸嗎？

張育萌在文末也開嗆，「夜路走多了，就不要怕撞鬼——就是這麼簡單」。

