本土內衣品牌宣傳片挨轟「厭女行銷」 負責人道歉：相關人員停職檢討

本土內衣品牌「伊黛爾內衣」，近日被網友質疑有支行銷影片涉及貶低女性形象，痛批根本就是厭女行銷，在此事引發網友群起砲轟後，負責人緊急發文致歉並將影片下架。（圖擷自伊黛爾內衣臉書）

本土內衣品牌「伊黛爾內衣」，近日被網友質疑有支行銷影片涉及貶低女性形象，痛批根本就是厭女行銷，在此事引發網友群起砲轟後，負責人緊急發文致歉並將影片下架，並稱品牌總監、小編和相關人員都已停職。

伊黛爾內衣26日在Threads發佈一支名為「男生不肯幫女生付錢（先聲明影片純屬劇本各位勿激動喔????）」的行銷影片，粉專「直男行為研究社」昨轉貼該影片並發文質疑「這是我這輩子看過最爛的行銷！」

請繼續往下閱讀...

「直男行為研究社」質疑，該廠商是靠女人賺錢的內衣品牌，卻拍了一則厭女影片來行銷，質疑影片的行銷內容對女性形象造成貶損，並列出該影片讓他接收到5點資訊：

1.比起伊黛爾EDELE內衣的產品，淘寶50元內衣更有cp值。

2.女人要買內衣就讓男人付錢，失敗就找其他男人，以性為交易換取金錢，再拿這筆錢到伊黛爾EDELE購買內衣。

3.女人沒有自身的經濟能力，就算有，靠性交易就行了，一通電話的事情。

4.男人看到女人的金錢，可以合理懷疑是透過性交易換取來的。

5.在伊黛爾EDELE購買內衣，必須留意監視器影片外流的可能。

「直男行為研究社」也透露，他到影片底下留言批評後，「伊黛爾內衣」默默刪文，並指「寫了這樣厭女的腳本、拍攝了如此糟糕的影片、默默的刪文，沒有任何解釋，然後網路上的討論越演越烈」、「經歷了厭女飲料行銷、厭女衛生棉行銷、內衣品牌與網紅合作行銷要求多次提供胸部照片，太多太多了！這一次，我不想又這樣算了。」

在該文底下網友也紛紛批評「賣女性用品然後揶揄女性，這件事到底什麼時候可以消失」、「這什麼劇情啊，玫瑰瞳鈴眼都不會這樣演欸」、「為什麼受眾是女性，還能拍出這種影片」、「受夠這些下賤的行銷又要賺女人錢又要踩女人一腳」、「他們很多支短影音都讓人皺眉，不知道他們的TA到底是女人、異男還是專攻性別意識差的女人？」

在事件不斷延燒後，伊黛爾負責人李秀蘭昨晚也透過官方帳號發文對外致歉，並指「我們在短影音上做出了不好的示範，目前已經刪除掉全部影片，是我內部督導不周管理不夠確實，才會讓這樣的內容出現，直到方才透過友人告知，我才知道我們品牌犯了多麼大的錯誤，在此跟社會大眾致歉。」

李秀蘭也提到，「公司所有的影音內容都是委託外部行銷公司設計的，但在審核跟過稿上確實我們沒有盡責去督導，因此才會有這部極度錯誤的影片，各個階段我們都有機會去避免這情況，但我們確實沒有做到也沒有做好，這部分我們無法推卸責任，未來也會更加慎選內容，並建立更嚴格的審核機制，避免這樣的情況再出現」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法