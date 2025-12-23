明年基層選舉民進黨屏縣黨部決開放參選 連任無優先權

有意參選的候選人已提早掛起看板，增加選民印象。（記者葉永騫攝）

明年屏東縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等基層選舉，民進黨屏東縣黨部議決開放參選，有意參選者皆能登記參選，現任鄉鎮市長連任並沒有優先權，如果協調不成得進行初選，對於這項議決各界議論紛紛，有人憂心、有人贊同。

明年即將舉行縣市長等各項基層選舉，民進黨屏東縣黨部針對提名原則進行研議，除了縣長周春米繼續爭取連任外，鄉鎮市長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等都將在明年2月2日辦理登記，執委會議決，屏東縣各選舉區皆開放登記，現任爭取連任沒有優先權，就是現任的鄉鎮長爭取連任也同樣要經過初選的考驗，黨內沒有競爭者才直接提名，如果參選人太多時將先行協調，全案已報中央黨部，預計30日公告。

請繼續往下閱讀...

縣黨部表示，在討論縣議員提名時，屏東市選舉區因為應選人數最多達到12席，意見也最多，對於開放的決定，有人認為提名太多可能造成落選，建議限制人數，但考量目前僅有5人表態參選，不應限制黨員參選，而鄉鎮市長連任也沒有決議有優先權，黨內仍可以登記挑戰，對於沒有人參選的區域，黨部會考量徵召，在未完成提名前黨部保留了協商的機制，必要時黨內初選，民調佔70%，黨員投票佔30%。

不少有意參選的新人已開始提早佈署，紛紛在市區掛起了看板，以增加選民的印象，爭取連任的民代近期也強化基層的拜會行動，選情有加溫的情況。

有意明年參選的新人已掛起看板宣傳。（記者葉永騫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法