「湧言會」要角抵澎 與民進黨籍市長黃健忠相見歡

立委王定宇（左）與馬公市長黃健忠相見歡，彼此交換施政心得。（馬公市公所提供）

立法院外交及國防委員會召集委員王定宇、前立委、現任世新大學行政管理學系兼任客座副教授趙天麟，以及澎湖縣政府縣政顧問暨馬公市公所市政委員張新斛，今（22）日拜訪馬公市公所，與市長黃健忠就市政推動與基層治理進行交流，市政團隊陪同接待。

此次交流聚焦於市政實務，包括基礎建設、創新市政與社區治理等民生關鍵議題，3位訪賓針對馬公市近年推動成果表達關心與肯定。由於王定宇、趙天麟都是民進黨「湧言會」要角，與澎湖縣長陳光復同一派系，但黃健忠則屬民進黨「正國會」一員，雖然同黨但不同派系，雙方處於競爭又合作。

王定宇表示，馬公市作為離島核心城鎮，施政成果反映在日常生活細節，基礎設施與公共服務能否到位，直接關係居民福祉。他肯定市政團隊在有限資源下，推動市務的實際作為，並表示將持續關注地方需求。

趙天麟指出，馬公市近年積極推動具在地特色的城市活動，包括「夏日童樂趴」、「金色雙島藝術祭」、「露天電影院」等，強化市民參與，也展現地方政府文創治理的能量。

黃健忠表示，感謝來訪前輩給予建言與鼓勵。馬公市政聚焦在可執行、可落實的工作，從道路排水、社區照護到里鄰溝通，皆為日常重點。黃健忠強調，團隊將持續以務實態度推進市政，強化基層韌性，回應市民期待。他也指出，今日雙方交流內容務實深入，對未來市政推動有所助益。

