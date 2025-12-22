KP秀就是募款！檢方狠戳柯文哲矛盾 揭木可公司規避政治獻金法手法

前台北市長柯文哲今出庭。（記者王藝菘攝）

台北地方法院審理前民眾黨主席柯文哲涉入的政治獻金弊案，今進入第六天言詞辯論程序，檢辯聚焦政治獻金侵佔及背信等罪名。檢方論告指柯文哲長期以「商業行為」包裝政治募款，無論是競選小物販售或「KP Show」演唱會，本質皆屬募款，卻刻意規避政治獻金法規範，相關金流高達4133萬餘元，其中更有1500萬元自政治獻金專戶移出，直指形同「掏空競選資源」，狠戳柯文哲前後說法矛盾。

「這筆1500萬元的處理過程到底有多草率？」上午庭訊由檢察官陳思荔接續論告，她質疑，處理資金的過程不僅未召開任何締約會議、未進行實質討論，甚至未與木可公司協商，資金即完成移轉；柯文哲一方面主張捐款行為與商業行為有別，另一方面卻又坦承捐款「就是一種商業」，前後說法明顯矛盾。

陳思荔說，競選募款小物由競選總部主導設計、產銷與通路，但木可好店平台卻未清楚標示「非政治獻金平台」，導致消費者產生混淆。實際上，客服人員曾多次接獲民眾詢問，確認在木可消費是否等同政治獻金；就連柯競辦前專員、同時也是木可公司員工的李婉萱，也曾向李文宗反映，要求刪除平台上「非屬政治獻金平台」的相關說明。

陳思荔接著指出，2023年11月30日正值總統大選競選熱度最高、資金需求最為吃緊的關鍵時刻，卻在此時將1500萬元資金移出，形同掏空競選資源，包括胖卡宣傳車等競選活動，均由競選總部高額支出承租，而多數支持者也普遍認知，只要捐款或購買競選小物，即是在支持柯文哲本人。

陳思荔引述民眾黨秘書長周榆修去年的說法，周曾直言，柯文哲身為政治人物，「若柯粉搞不清楚網站商品利潤是否會幫到柯，顯然存在認知落差」。

此外，陳思荔也提及第三波競選小物，曾有媒體質疑單價高達8800元，宛如韓團周邊商品，當時柯文哲受訪時卻笑稱：「沒有啦，這是募款啦。」檢方認為，相關言行更凸顯募款與商業行為的界線早已混同。

最後，陳思荔強調，「KP秀募款小物、木可發獎金？KP秀就是募款。」她強調，凡以籌措競選經費為目的的募款行為，本質即具政治目的，依法應認定為政治獻金。

「KP Show演唱會」由柯文哲委託木可公關公司主辦，售票收入扣除成本後獲利約77萬元，卻未列入政治獻金申報帳目，引發爭議。民眾黨事後曾稱該活動為單純商業行為，但柯文哲受訪及官方社群宣傳，均將活動定調為「募款演唱會」，票價亦以募款性質對外說明，前後說法明顯矛盾，遭檢方質疑刻意將政治募款包裝為商業活動。

起訴指出，民眾購買柯文哲競選小物實質屬政治募款，卻未匯入政治獻金專戶，而是流入木可公關公司帳戶，金額達4133萬餘元，涉嫌侵占政治獻金。檢方並認為，柯文哲為規避政治獻金法對支出用途的限制，以商業模式包裝募款，透過肖像授權機制，將1500萬元自政治獻金專戶匯至木可公司，其中450萬元再轉入柯文哲個人帳戶，並有224萬元用於家人購股。

