    首頁 > 社會

    張文用冷錢包藏犯案資金？ 北市警初查無相關紀錄將擴大清查

    2025/12/22 16:17 記者王冠仁／台北報導
    警方正擴大追查張文的相關金流帳戶與紀錄。（記者王冠仁翻攝）

    隨機殺人犯張文籌備犯案已久，外界更關注他在長期無業、沒有雄厚資金的情況下，是如何獨自籌畫犯案計畫、購買相關裝備，有人甚至懷疑張文是不是可能有冷錢包，用虛擬貨幣來藏匿犯案資金？對此，台北市警方今天表示，根據現有資料，目前尚未查到張文有使用虛擬貨幣跟冷錢包，但不排除任何可能，將持續擴大清查。

    警方在張文犯案墜樓身亡後，尚未查扣到他的手機、錢包、悠遊卡等隨身物品，只有在他租屋處內找到被他縱火焚毀的筆記型電腦，還有他遺留在中山商圈附近旅館內的2台平板電腦。筆電目前正在設法破解、還原硬碟資料，平板電腦則被警方成功破解，順利取得他的雲端資料與瀏覽紀錄。

    警方根據現有資料，查出張文的犯案計畫書、購買犯案裝備的網路購物平台帳號等資料，但是尚未查出他有使用冷錢包或虛擬貨幣的紀錄。

    此外，根據張文主要使用的中華郵政金流紀錄，張文除了母親從去年開始每季定期匯款3萬元資助他以外，他似乎還有在外打零工，把薪水用現金方式存入帳戶，但相關金流紀錄中並沒有虛擬貨幣或股票等。

    專案小組成員透露，根據辦案軌跡，張文應該是屬於「現金派」，他似乎為了製造斷點，增加警方追查難度，平時刻意減少數位足跡，因此在網路、社群、金流上的蛛絲馬跡並不多。

    警方為求慎重，目前也已經向各個虛擬貨幣交易所調閱相關資料，以進一步釐清張文是否有其他藏匿、收受資金的管道。

