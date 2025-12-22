余家昶捨命阻張文入祀忠烈祠 立院通過臨時提案

捷運台北車站M7出口民眾獻花合掌悼念英勇制敵不幸犧牲的余家昶。（資料照，記者王藝菘攝）

台北捷運、中山商圈上週連續攻擊案造成4死11傷，其中57歲男子余家昶捨命在第一時間阻擋嫌犯張文而受嚴重穿刺傷不治。立法院內政委員會今天通過臨時提案，為感念余家昶義行，在尊重家屬意願下予以協助，依據褒揚條例程序，由原籍地方政府提報辦理。內政部長劉世芳說，在尊重家屬前提下，若桃市府依規申請，「我們願意全力協助」。

立法院內政委員會今天邀請內政部長、衛福部長、交通部長、警政署長、國安會秘書長、國安局長、法務部長就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。

台北市長蔣萬安昨天表示，北市將頒褒揚狀給余家昶，也會協助向中央申請褒揚令，希望能入祀忠烈祠。朝野立委今天質詢關切相關議題，劉世芳答詢表示，首先尊重家屬，她跟蔣萬安也非常認同，由於余的原籍在桃園，如果桃市府願意按照鏟子超人的方式申請，「我們願意全力協助」。

立法院內政委員會今天上午通過臨時提案，提案指出，依據我國褒揚條例規定，倘「冒險犯難，忠貞不拔，壯烈成仁者」得依法褒揚，並得入祀國民革命忠烈祠或地方忠烈祠，是以內政部據該條例，褒揚因救助花蓮馬太鞍溪堰塞湖災情不幸病故之林鴻森先生並入祀桃園忠烈祠。

提案表示，而12月19日晚間於台北車站發生重大計劃性殺人事件，余家昶先生捨命抵禦歹徒，大幅度降低可能的傷亡，挽救眾多民眾生命安全，惟余家昶先生不幸因傷重不治身亡。為感念余家昶先生義行，在尊重家屬意願下，予以協助，依據褒揚條例程序，由原籍地方政府提報辦理。

