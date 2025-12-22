柯建銘曝大罷免「每週向賴報告」 吳崢：細節與實情有落差

民進黨發言人吳崢表示，府院黨在大罷免後已有綜合檢討並承擔政治責任，不必糾結過去的枝微末節，執政黨要繼續向前看。（記者羅沛德攝）

立法院民進黨團總召柯建銘日前接受前總統陳水扁訪問時表示，他發動大罷免不可能獨斷，每週三都有跟賴總統開會、報告，跟黨團開會也獲得大家的贊成；民進黨發言人吳崢表示，府院黨在大罷免後已有綜合檢討並承擔政治責任，不必糾結過去的枝微末節，執政黨要繼續向前看。

吳崢今在記者會後受訪表示，府院黨每週三有例行高層會議，柯總召指的可能是這部分，在府院黨平台溝通會議上，各單位會針對經手業務與當前情勢彙整報告，該會議行之有年，按往例持續召開，協助執政資訊對齊，討論議題非常廣泛，包含立法院修法進度、行政院最新措施、當前國家綜合情勢等，非單純針對特定議題。

吳崢強調，大罷免過後，包含總統發表相關談話、行政院相關人事改組、黨部相關人事改組等等，整個府院黨執政團隊針對大罷免後情勢，做了綜合檢討改進與承擔相關政治責任，所以其實不必再糾結過去的枝微末節，關於柯總召談到大罷免期間與總統互動過程，大致還原如上，其實具體細節可能與實情有些許落差，但整個執政黨已經明確地承擔政治責任，希望繼續向前看。

