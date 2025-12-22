圖輯》民眾獻花悼念無辜死者 怒批張文隨機砍人「地獄不容」

台北市發生隨機持刀攻擊事件造成4死11傷，捷運中山站案發現場堆滿悼念鮮花，民眾在氣球上面寫著「R.I.P，為無辜者哀悼，對惡行絕不寬容，人神共憤，地獄不容」。（記者羅沛德攝）

台北捷運19日傍晚發生通緝犯張文持刀連續攻擊事件，造成4死11傷悲劇，震驚社會，目前警方仍在釐清張文的犯案動機。今天是事件發生後的第一個上班日，搭乘捷運的民眾行色匆匆，警方則加強巡檢。而在捷運台北車站M7出口和誠品南西店現場，仍不時可見民眾前往獻花悼念無辜的死者，並有民眾在氣球上留言怒批張文行為「人神共憤，地獄不容」。

台北捷運上週五（19日）驚爆連續攻擊事件，因教召未到被通緝的27歲嫌犯張文在捷運台北車站M7出口、中山商圈先後丟擲煙霧彈和持刀隨機砍人，疑因遭到警方圍捕，在誠品南西店墜樓身亡，共造成4死11傷。今天（22日）是慘案發生後第一個上班日，捷運台北車站通勤人潮依舊，早上運量維持18萬人次，和往常相當，不過卻籠罩在一片沉痛氛圍。

這起隨機砍人案造成人心惶惶，網路也出現模仿效應，警方昨天查獲20則仿效恐嚇留言，已逮捕3人。昨晚又有網友在threads發文揚言今天下午1時30分要在北捷引爆炸彈，警方高度戒備，在台鐵台北車站、捷運台北車站及中山站等加強巡邏。

而在捷運台北車站M7出口和誠品南西店2個事故現場，今天持續有民眾自發性前往獻花、合什哀悼，希望死者安息，傷者早日康復。有民眾在氣球上面寫著「R.I.P，為無辜者哀悼，對惡行絕不寬容，人神共憤，地獄不容」。

民眾前往捷運中山站案發現場堆滿悼念無辜死者。（記者羅沛德攝）

台北市發生隨機持刀攻擊事件造成4死11傷，震驚社會。台北車站M7出口案發現場堆滿鮮花，不少民眾特地前來悼念逝者。（記者羅沛德攝）

台北車站M7出口案發現場堆滿鮮花，不少民眾特地前來悼念逝者。（記者羅沛德攝）

台北市發生隨機持刀攻擊事件造成4死11傷，台北車站M7出口案發現場堆滿悼念鮮花。（記者羅沛德攝）

1219北車北捷隨機攻擊案後，網路上出現多則貼文涉及恐嚇公眾言論，其中有貼文預告22日下1時30在捷運系統引爆炸彈，警方上午在台北車站內外嚴密巡查，加強戒備。（記者羅沛德攝）

北車北捷隨機攻擊案後，今天是第一個上班日，捷運族行色匆匆。（記者羅沛德攝）

1219北車北捷隨機攻擊案後，網路上出現多則貼文涉及恐嚇公眾言論，其中有貼文預告22日下1時30在捷運系統引爆炸彈，警方上午在台北車站內外嚴密巡查，加強戒備。（記者羅沛德攝）

台北市發生隨機持刀攻擊事件造成4死11傷，捷運中山站案發現場有民眾帶鮮花和飲料前往哀悼。（記者羅沛德攝）

民眾前往捷運中山站案發現場獻花。（記者羅沛德攝）

台北市發生隨機持刀攻擊事件造成4死11傷，震驚社會，警方22日持續在案發的捷運中山站外加強戒備。（記者羅沛德攝）

警方22日持續在案發的捷運中山站外加強戒備。（記者羅沛德攝）

