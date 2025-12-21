台灣朝野對立 西方外交官：正削弱主要國家對台支持

西方官員指出，台灣朝野日益激烈的政治對抗，可能正削弱全球主要國家對台灣的支持。圖為賴清德總統。（美聯社檔案照）

西方官員指出，台灣朝野之間日益激烈的政治對抗，可能正在削弱全球主要國家對台灣的支持。來自3大洲多個國家的6名以上政府官員，對賴清德總統所屬的民進黨，與由掌控立法院的國民黨所主導的在野聯盟之間的對峙，表達嚴重關切。

在野陣營正試圖阻擋賴政府多項施政議程，並威脅推動彈劾。儘管美國已批准總額超過110億美元的對台軍售，但這些接受「日經亞洲」（Nikkei Asia）訪問的官員警告，若台北內部紛爭持續侵蝕安全計畫與政治穩定，部分國家遲早會開始縮減對台支持與互動。基於議題敏感性，所有受訪者均要求匿名。

1名「7大工業國集團」（G7）高階政府官員指出，若台灣各政黨無法在國防與安全議題上團結一致，「將為華府的孤立主義者提供一個方便的藉口，讓他們在台海可能發生的突發狀況與武裝衝突中選擇置身事外」。

該名官員表示，台灣的政治人物正在向歐洲與印太地區的友邦傳遞一個訊息，即「台灣尚未準備好為自我防衛付出所有必要努力」。

報導指出，過去1年半以來，政治鬥爭已阻礙台灣的安全改革，並拖延國防預算，隨著2025年接近尾聲，危機再度升高，也讓2026年總預算案，以及賴清德力推金額高達400億美元、旨在嚇阻中國的特別國防預算，蒙上陰影。

局勢混亂已導致外國官員開始質疑，台北是否真心致力於在面對中國時確保自身生存，以及是否具備在美國總統川普任期下，成功應對高度不確定性的能力。

另1名西方官員表示：「我們憂心有太多政治行為者，正把台灣的自我防衛與對中國嚇阻能力，當成政治操作的工具，特別是在特別國防預算議題上。這種政治博弈讓台灣人民暴露在風險之中，也為一個在區域與全球都極其重要的經濟與安全夥伴製造嚴重不穩定。」

包括國民黨新任主席鄭麗文在內的主要在野人士，公開反對擴大國防支出，主張賴清德不必要地挑釁北京。該名西方官員指出，反對特別國防預算與提升防衛能力的核心論點，站不住腳。

該名官員指出，國際社會並不擔心台灣目前與未來的國防改革會增加衝突風險，相反地，國防投資不足將削弱對話所需的條件，並招致更具系統性的威嚇行動。在野黨的政治化操作，只會引進中國的認知戰，進一步在台灣社會製造裂痕。

1名歐洲官員則推測，國民黨的策略可能是癱瘓賴清德政府，並研判選民會在2028年初的下次總統大選時，將施政停滯歸咎於賴清德，但這對國民黨而言是一場高風險的豪賭，尤其是在距離2026年底地方選舉只剩不到1年的情況下。

官員指出，歐洲通常對安全威脅具有共識，爭論主要集中在如何因應威脅，以及如何在安全措施與言論自由等權利之間取得平衡。相較之下，台灣內部對是否存在威脅，以及威脅是什麼，存在根本分歧。這使得台灣無法採取所需措施，「這是非常危險的」。

該名歐洲官員警告，若這場對峙持續下去，導致賴清德的國防計畫成為犧牲品，「在某個時間點，理念相近的民主夥伴將會問，為什麼他們要填補這個缺口，而台灣的政治人物卻連自己都無法團結一致。」

