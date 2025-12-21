為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    內政部：過年前重大活動137場 部署警民力1.7萬人次

    2025/12/21 23:15
    內政部說，至農曆年前重大活動共137場，都會加強維安部署，規劃使用警民力1.7萬人次。圖為新北歡樂耶誕城活動，新北警加強維安。（新北市警察局提供）

    張文隨機殺人案震驚社會，內政部說，至農曆年前重大活動共137場，都會加強維安部署，規劃使用警民力1.7萬人次；另也要嚴厲警告網路上想要模仿歹徒的言論甚至行動，警方與政府必會嚴正執法，民眾勿以此犯罪行為作為嬉鬧主題。

    台北捷運台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀傷人案，共造成3名民眾死亡、11人受傷，犯嫌張文最後自捷運中山站旁的誠品南西店頂樓墜樓不治。

    立法院內政委員會明天將邀請內政部長劉世芳等人，就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」進行專案報告，並備質詢。

    內政部書面報告指出，即日起至12月31日接續元旦、農曆年前各地廟會等重大活動共137場，都已由轄區警察局妥適規劃勤務，加強安維部署；規劃合計使用警民力1萬7295人次，全面提升見警率與嚇阻效果。

    預防模仿效應方面，內政部說，警政署要求各警察機關遇案立即通報恐嚇目標管轄機關，強化勤務作為，並成立專案小組積極偵辦，由刑事警察局提供技術協助，以加速偵查效能。此案發生後，至21日晚間7時累計共蒐報重大事件網路風險訊息20件，都已立案偵辦，並迅速緝獲3名犯嫌到案。

    內政部說，這次事件有許多見義勇為協助急救的民眾，包括因阻止歹徒行凶而不幸罹難的余先生，都是大家的英雄。在沉痛之餘，政府也要再次呼籲民眾，面對危機仍要以保護自身安全為優先，助人與自救同樣可貴重要。

    內政部表示，對於網路上某些想要模仿歹徒行徑的言論甚至行動，政府也要提出最嚴厲警告，台灣對任何恐怖攻擊行為都是零容忍，查緝潛在威脅與襲擊沒有模糊空間，警方與政府各單位一定會嚴正執法，請民眾勿以此犯罪行為作為嬉鬧主題。

