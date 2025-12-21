為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    出席王金平感恩餐會 柯志恩︰明年就職典禮讓王院長坐「C位」

    2025/12/21 14:10 記者王榮祥／高雄報導
    王金平說明沒邀國民黨主席鄭麗文參加感恩餐會，但有邀請柯志恩、柯志恩就代表國民黨。（記者王榮祥攝）

    國民黨下屆高雄市長準參選人柯志恩，今在前立法院長王金平從政50年感恩餐會上宣示，明年12月的（市長）就職典禮上，要讓王院長坐在「C位」、讓王院長從政51年更加光彩。

    王金平今舉辦從政50年感恩餐會，他特別說明沒邀請國民黨主席鄭麗文，但有邀擔任國民黨高市黨部主委的柯志恩，「柯志恩就代表國民黨」。

    柯志恩表示，非常榮幸能受邀，他回顧首次參選高雄市長時，第一個要請教的就是王院長，他盛讚王院長無論做人做事、對後輩提攜都不餘遺力，真的很感謝院長疼惜。

    她形容王院長就是公道伯、萬應公，尤其眼前的政治紛擾，每個人都很懷念王院長，他在任時無論政治聲音多大聲，都秉持能解決問題最重要的原則，講話不用太大聲，卻能讓大家感受他的誠心，王院長對大家都是榜樣。

    柯志恩說，想院長的50年就代表台灣半世紀，基本上就是1個台灣政治發展史的教科書，所以今天這些身為後輩，就是懷著非常感恩跟學習的心情，來歡慶院長從政50年，從他過去到現在，有太多太多讓我們學習的地方。

    柯志恩發豪語，她不只有雖敗猶榮，還要贏得光榮，明年12/21絕對可以贏得光榮，在（市長）就職典禮上，要讓王院長做在C位，讓王金平院長從政第51年更加光彩。

    柯志恩發豪語，明年就職典禮要讓王金平坐在C位，台下的市長陳其邁微笑以對。（記者王榮祥攝）

