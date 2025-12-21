為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白浮濫「逕付二讀」35法案 民進黨團曝「這招」反制

    2025/12/21 13:56 記者陳鈺馥／台北報導
    藍白立委不斷將爭議法案「逕付二讀」，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱今指出，藍白聯手「逕付二讀」、並三讀通過的法案，未來可聲請釋憲，讓大法官審視是否違憲。（資料照）

    藍白立委不斷將爭議法案「逕付二讀」，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱今指出，藍白聯手「逕付二讀」、並三讀通過的法案，未來可聲請釋憲，讓大法官審視是否違憲。（資料照）

    藍白立委挾人數優勢，在國會不斷將爭議法案「逕付二讀」。民進黨團彙整，本會期「逕付二讀」法案高達35件，其中16件三讀通過，國民黨立委翁曉玲所提「憲法訴訟法」修正案，被大法官宣告違憲；民進黨團幹事長鍾佳濱今日受訪表示，以這種方式通過的法案，未來都有可能被宣告違憲。藍白聯手「逕付二讀」、並三讀通過的法案，未來可以聲請釋憲，讓大法官審視是否違憲。

    鍾佳濱指出，「立法院職權行使法」的113年憲判字第9號，當時是基於國會自主，這部分並沒有宣告違憲，只是點出這樣做不好。「憲法訴訟法」修法過程是變本加厲，未經討論「逕付二讀」，過水協商後就黑箱表決，大法官認為沒有落實立法上應遵循的民主原則，違反民主國原則，不符合民主程序，也沒有落實法律制定過程應有的討論，所以宣告違憲。

    藍白強行通過法案 鍾佳濱：可聲請釋憲 審視是否違憲

    鍾佳濱強調，過去透過這種方式強行通過的法律案，都有可能被宣告違憲，所以藍白聯手「逕付二讀」、並三讀通過的法案，未來可以聲請釋憲，讓大法官審視是否違憲。至於「逕付二讀」、尚未三讀的法案，打算要用同樣方式偷渡的，恐怕以後也不能得逞。

    鍾佳濱分析，「逕付二讀」最大用意是要跳過委員會的討論，因為立委們的討論需要一段時間，爭議性法案也需辦公聽會。例如民眾黨立委黃國昌所提開放「法庭直播」的爭議性法案，他們就用「逕付二讀」方式，害怕社會討論越多，所受到質疑就越多。

    鍾佳濱批：藍白逃避民主討論 手法「非常惡劣」

    「逕付二讀是跳過討論，不讓社會知道！」鍾佳濱批評，藍白慣用手法是逕付二讀後，在三讀表決時，突然就用修正動議方式，完全逃避民主討論，這種手法「非常惡劣」，已經被大法官宣告違憲。

    他強調，未來藍白若想用「逕付二讀」沒收討論，用修正動議迴避社會監督，都不能再得逞，「我們會對採取這種方式通過的法案，採取必要行動」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播