藍白浮濫「逕付二讀」35法案 民進黨團曝「這招」反制

藍白立委挾人數優勢，在國會不斷將爭議法案「逕付二讀」。民進黨團彙整，本會期「逕付二讀」法案高達35件，其中16件三讀通過，國民黨立委翁曉玲所提「憲法訴訟法」修正案，被大法官宣告違憲；民進黨團幹事長鍾佳濱今日受訪表示，以這種方式通過的法案，未來都有可能被宣告違憲。藍白聯手「逕付二讀」、並三讀通過的法案，未來可以聲請釋憲，讓大法官審視是否違憲。

鍾佳濱指出，「立法院職權行使法」的113年憲判字第9號，當時是基於國會自主，這部分並沒有宣告違憲，只是點出這樣做不好。「憲法訴訟法」修法過程是變本加厲，未經討論「逕付二讀」，過水協商後就黑箱表決，大法官認為沒有落實立法上應遵循的民主原則，違反民主國原則，不符合民主程序，也沒有落實法律制定過程應有的討論，所以宣告違憲。

藍白強行通過法案 鍾佳濱：可聲請釋憲 審視是否違憲

鍾佳濱強調，過去透過這種方式強行通過的法律案，都有可能被宣告違憲，所以藍白聯手「逕付二讀」、並三讀通過的法案，未來可以聲請釋憲，讓大法官審視是否違憲。至於「逕付二讀」、尚未三讀的法案，打算要用同樣方式偷渡的，恐怕以後也不能得逞。

鍾佳濱分析，「逕付二讀」最大用意是要跳過委員會的討論，因為立委們的討論需要一段時間，爭議性法案也需辦公聽會。例如民眾黨立委黃國昌所提開放「法庭直播」的爭議性法案，他們就用「逕付二讀」方式，害怕社會討論越多，所受到質疑就越多。

鍾佳濱批：藍白逃避民主討論 手法「非常惡劣」

「逕付二讀是跳過討論，不讓社會知道！」鍾佳濱批評，藍白慣用手法是逕付二讀後，在三讀表決時，突然就用修正動議方式，完全逃避民主討論，這種手法「非常惡劣」，已經被大法官宣告違憲。

他強調，未來藍白若想用「逕付二讀」沒收討論，用修正動議迴避社會監督，都不能再得逞，「我們會對採取這種方式通過的法案，採取必要行動」。

