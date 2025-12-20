獨家》台灣政治情勢變化大、難掌控 傳中共急找翁曉玲等多位藍委確保「沒有意外」

國民黨立委翁曉玲上午搭機前往中國廈門，出席台商協會活動。（記者劉信德攝）

台灣內部政治情勢變化快速，美國川普政府亦兩度軍售加大挺台力道。據指出，這均已超出中共內部原先判斷與預期。而為掌握最新走勢，在中國的台商圈盛傳，中共正試圖接觸在野政治人物，盼能確保擋下賴政府提出的國防特別預算與重要國安修法。最新消息傳出，中國利用近期舉行的廈門台商協會成立33週年活動，積極透過管道找國民黨立委前往，名為探訪台商，確保對台工作「沒有意外」。

側面了解，這次找國民黨立委「揪團」，主要是透過黨內某流派的主要人物出面，對外均稱是訪視台商。不過，往年少有立委參加，值此政治情勢變化迅速，更顯時間敏感。

據知，包括國民黨立委陳玉珍與林思銘，已於昨日抵廈門。林思銘今受訪表示，這是廈門台商協會的慶典，他是接受廈門台商協會的邀請，是非常正當的活動，「廈門台商協會的韓會長是我新竹縣的鄉親，新竹鄉親都來了3、40位」。林強調，這是同鄉情誼，偕同我們新竹的鄉親一起來為韓會長獻上祝福。

國民黨立委翁曉玲則於今日上午搭機前往廈門。翁面對記者詢問表示，此行是去開開會而已，基本上是參加台商協會相關活動。被問到是否有安排與中國官員會面？有沒有其他藍委同行？翁曉玲搖搖頭表示「不曉得」，也不知道有沒有同黨立委同行。不過，記者直擊，同黨立委葉元之搭乘同一班機，被問及此行目的，他僅回應一句「我不曉得」。

不過，與中國官方有互動的部分台商指出，中共對台系統近日高度關切立法院將如何處理1.25兆元國防特別預算軍購以及陸續送審的重要國安修法。同時也對行政院長未予副署法案的最新變化感到焦慮，擔心將影響中方希望透過台灣的國會所推進的政治議程。尤其，美國川普政府二度軍售台灣的項目遠遠超過中方預期，包括長程地對地的打擊力量。為確保擋下賴政府提出的國防特別預算與重要國安修法，而在近期透過系統急找國民黨立委過來了解。

而此次前往中國的立委，翁曉玲為司法委員會召委，可主導國安修法的議程。林思銘為財政委員會召委，也能影響包括總預算與特別預算審議，而更受關注。

至於出面邀請國民黨立委的廈門台商協會，成立已33週年，由於地緣關係，中共一直介入甚深。今年海基會舉行「2025大陸台商春節活動」，邀請總統賴清德致詞，突然有台商高喊「當家不鬧事，台商反對大罷免」，引發爭議。該名台商即為廈門台商協會副會長，還出任廈門「一帶一路委員會」主委，與中方關係密切。

國民黨立委葉元之也搭乘同班機前往廈門。（記者劉信德攝）

