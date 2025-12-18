鄭運鵬自揭世曦違規發放獎金 已追回數千萬元

台灣世曦工程顧問公司董事長鄭運鵬。（資料照）

台灣世曦工程顧問公司董事長鄭運鵬發內部信稱，公司過去幾年有違規發放獎金問題，經調查已追回數千萬元，並將違紀發放主管調職。交通部今天表示，尊重公司治理及司法程序。

鄭運鵬今年7月接任台灣世曦工程顧問公司董事長，近日以「董事長說明同仁對獎金的疑慮和方向」為題發出內部信。

請繼續往下閱讀...

鄭運鵬在信中指出，上任後發現，過去幾年公司以「爭取業務獎勵」為名義，在未符合公司法規範的合法程序下發放個人及主管獎勵金，之後甚至演變成擅自匡列遠超過「爭取業務獎勵辦法」授權的獎金總額，未經過公司內部行政程序就發放員工獎勵、沒有合理分配標準就發放主管獎勵、退休再回聘顧問不當領取主管獎勵、未經過董事會同意領取董事長業務獎勵等情事，總額和合理性遠遠超過董事會和會計制度的授權範圍，相信各位身為員工和納稅人都是不能接受的。

鄭運鵬表示，經過數月調查、了解、追回，對於不符合公司法及中華顧問對世曦監督要點的數千萬元獎金、不當薪資部分均已全數追回，相關配合違紀發放的主管也調離職務，公司設置法務室和稽核室協助公司營運。

交通部透過文字訊息回應，台灣世曦工程顧問公司為依法設立的公營事業，其獎金制度與經營管理，依法由公司董事會及經營團隊依公司法及相關規範辦理，交通部尊重公司治理機制及司法程序。

交通部表示，注意到世曦公司已主動檢討並改善內部獎金與內控制度，作為主管機關將要求相關制度落實、制度化，確保公共資源使用的合法性、合理性與透明度，但不介入個案經營或獎金發放事宜。

交通部強調，將持續以制度監督原則，強化公營事業公司治理，避免類似情形再發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法