青年基本法年齡界定未有共識 青年團體聲明籲立院支持政院版

立法院今日協商「青年基本法草案」，台灣青年民主協會等多個團體日前共同舉行記者會，呼籲儘速完成立法，今晚發聲明呼籲支持政院版。（台灣青年民主協會提供）

立法院朝野黨團今（18）日協商「青年基本法」，針對第2條「青年年齡界定」尚未達成共識，EdYouth台灣一滴優教育協會與台灣青年民主協會、世代共好協會、台少盟、台灣學生聯合會等多個青年團體今晚共同發表聲明，呼籲朝野黨團在第2條「青年年齡界定」部分支持行政院版草案，將青年年齡界定為18至35歲，並儘速完成法案三讀。

EdYouth理事長蔡其曄指出，青年團體認為，行政院版草案明定青年的年齡為18至35歲，避免各部會青年政策散落、適用不一致；並且草案保留彈性條款，規範其他法令如有不同年齡範圍者從其規定，以確保政策適用彈性。

請繼續往下閱讀...

青民協理事長楊姿潁強調，青年團體皆肯認「青年基本法」是建立完善青年政策體系之關鍵法案，呼籲立法院朝野黨團共同合作，支持行政院版18至35歲定義，並在本會期儘速完成法案三讀，真正保障青年權利，實現世代正義與「青年主流化」的精神。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法