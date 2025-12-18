59年前小學國語課本 !「這2字」如影隨形、愛國的老農夫結局曝光

梁志忠收藏的民國55年國小四年級的國語課本。（梁志忠提供）

59年前的小學國語課本長怎麼樣？南投縣文化資產學會理事長梁志忠收藏「國語課本—初級第四冊暫用本」，該冊有「愛國的老農夫」、「共匪太殘忍了」兩課，「共匪」出現在文中，更直接入題，梁志忠說，當時每冊國語都會有兩篇寫到反共課文，也會強調「中華民國」，與現在氛圍大不相同。

梁志忠表示，收藏文物源自童年習慣，會保存自己讀過的課文、參考書甚至筆記本，近半世紀前的筆記本不是全國都相同版本，像自己就讀草屯國小，草屯國小就有自己印製的筆記本，每學期開學時，就會到福利社購買。

梁志忠說，他是9年國民義務教育的第1屆，也就是不用再考初中的第1屆，當時國小國語課本，每冊都有很多篇課文，印象中從低年級到高年級，每冊都會有兩篇提到「共匪」的反共課文，像四年級就有「愛國的老農夫」、「共匪太殘忍了」兩課寫到「共匪」，兩篇各出現2次和5次「共匪」，內容都在講述共匪殘忍，而「愛國的老農夫」課文最後則以「中華民國萬歲」收尾。

還有一課是四、五年級生都有讀過的「看魚兒逆流，蔣總統努力向上成為偉大領袖」的課文，現在三不五時被拿出來聊。

梁志忠也說，民國4、50年代，台灣人民被教育要「反共」，半個多世紀過去，台灣氛圍改變，新世代看到這些舊課文都覺得很新鮮，有人說很好笑，但也有人感慨，在自由的世代，半個多世紀前的課文感覺就各自解讀。

「共匪太殘忍了」課文，「共匪」直接入題。（梁志忠提供）

「愛國的老農夫」文末以「中華民國萬歲」收尾。（梁志忠提供）

