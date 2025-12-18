范雲批張善政鐵路地下化落後浪費錢 桃市府：這是鐵道局工程

桃園鐵路地下化工程，目前正由鐵道局趕工中。（記者謝武雄攝）

TVBS民調中心15日公布2026桃園市長選舉的民調結果，市長張善政大幅領先民進黨可能出線人選；對此，民進黨立委范雲今上網路節目表示，2014年市長選舉，鄭文燦選前3個月還輸25%，後來還是翻盤了，桃園市候選人沒確定未加溫，況且張善政毫無政績，鐵路地下化工程，半年進度只有2.6%、經費暴增700多億，還要延後3年。桃園市政府抨擊范雲搞錯對象，鐵路地下化是由中央施工，如果有問題也應該是立委要好好監督。

桃園市政府新聞處長羅楚東指出，范雲為了攻擊張善政，連鐵路地下化的主責單位是交通部鐵道局都搞不清楚，沾沾自喜以為攻擊到桃園市政府，實際上卻是句句都射向鐵道局；桃園鐵路地下化的主辦機關依法就是交通部鐵道局，無論是工程進度、工期調整，或經費增加，都是由鐵道局提出並報請行政院核定，桃園市政府各相關局處全力配合、共同推動，范雲毫無邏輯的發言，讓市府替長期努力推動鐵路地下化的鐵道局員工感到不值。

羅楚東說，鐵路地下化進度落後，桃園市民才是最大的受害者，真正該被監督的是中央而不是地方政府；奉勸范雲上節目前先把功課做好，搞清楚誰負責、誰執行，再來談監督，才不會貽笑大方。

