館長進軍中國剛開播就被封！ 原因竟是提到「兩個字」

網紅「館長」陳之漢近來進軍中國市場，日前他才歡喜宣布開通了抖音等平台帳號，準備在中國開始直播帶貨，沒想到，館長15日在抖音直播，就因「違反平台規定」，直播遭到封禁。事後網友才發現，是因為館長直播過程出現「驢肉」兩字，因此遭到封禁。

館長15日直播時，有觀眾粉絲詢問館長「有沒有吃過驢肉？」館長則回答：「沒有！」沒想到，直播馬上遭到封禁。館長重啟直播後，卻對此毫無怨言，並表示自己初來乍到，還在學習、熟悉相關規定，他還說，一旁工作人員都看出他滿頭大汗。

中國政治環境關係，直播平台規範相當嚴謹，許多「關鍵字」都被列為敏感詞彙。其中，「驢」字在中國其實有特殊意涵，被視為影射「被洗腦的群眾」、「盲目力挺官方的信徒」以及「只會照指令走的人」，不少中國平台秉持「寧可錯殺，不可漏放」的態度，因此館長直播才會遭到封禁。

另有一說，外界皆知習近平被全球網友諷刺外觀相似「小熊維尼」，「小熊維尼」出現的人物中，就有一隻總是很憂鬱、尾巴經常掉下來的驢子屹耳（Eeyore），因此也讓「驢」字敏感度更高一層。

