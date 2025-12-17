為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌批政院不副署衝撞法治國底線 民眾黨12/21辦憲政論壇

    2025/12/17 17:36 記者李文馨／台北報導
    民眾黨主席黃國昌。（記者廖振輝攝）

    民眾黨主席黃國昌。（記者廖振輝攝）

    行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法修正案，總統賴清德表態支持。台灣民眾黨今天召開中央委員會，黨主席黃國昌說，這已非朝野對立，而是總統與行政院公開挑戰憲政秩序、衝撞法治國底線、向民主宣戰，大家必須有長期備戰的心理準備；民眾黨也將採取正面反制行動，絕不允許賴政府把台灣推向憲政崩壞的不歸路，週日舉行「憲政論壇」，邀集專家學者與社會對話。

    黃國昌指出，民進黨政府非常清楚，行政院沒有不副署立院三讀通過法律的權力。去年總統府秘書長潘孟安在立法院備詢時，面對民進黨自家立委詢問就明白表示，「總統如期公布法律，行政院就應該副署，不然就是打臉總統、造成憲政危機」。然而，賴清德總統、卓榮泰院長不擇手段踐踏憲政體制，只因不接受「民進黨不喜歡的法案」、選擇以行政權粗暴架空國會、對抗多數民意，等同在向台灣的民主宣戰，把國家當成民進黨的私產。

    黃國昌說，大惡罷32比0後，社會本應休養生息，不過「賴政府選擇走上對抗道路，人民就必須準備長期抗戰」。民眾黨將凝聚民意守護民主憲政，與人民並肩，絕不讓賴政府踐踏台灣民主精神，政策會週日將舉辦憲政論壇，邀請法學界重量級學者前考試委員黃錦堂、國立台灣大學政治系教授陳淳文，從憲法出發，直球對決這場憲政危機，守住台灣不該後退的民主與法治。

    針對新竹市長高虹安二審判決逆轉、改判貪污無罪，黃國昌強調，這證明過去民進黨與其側翼的指控又是黨同伐異的政治追殺，呼籲內政部立即讓高虹安復職，勿再拖延，「司法不能再被當作政治工具，行政機關也不能用程序拖延，繼續對人民選出的公職進行政治消耗。」

    此外，會中也進一步討論2026年地方選舉，黃國昌說，民眾黨按照程序與既有步調前進，每位參選人、擬參選人都努力讓自己成為最好的人選，並同時與國民黨智庫持續對接，共同擘畫2026年共同政見。兩個獨立政黨，在部分議題與路線上意見雖不盡相同，但不影響雙方在制衡民進黨蠻橫執政、守護憲政秩序上的共同目標。

