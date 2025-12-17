為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    邱臣遠明出國參訪、高虹安回歸市府 竹市一級主管被通知列隊歡迎

    2025/12/17 17:24 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市長高虹安明天復職，已有一級主管被通知明早8：10要在市府1樓列隊歡迎高虹安回歸。高虹安今天在市府外參加學校藝術展演活動。（記者洪美秀攝）

    新竹市長高虹安明天復職，已有一級主管被通知明早8：10要在市府1樓列隊歡迎高虹安回歸。高虹安今天在市府外參加學校藝術展演活動。（記者洪美秀攝）

    新竹市長高虹安預計明天（18日）到市府辦理復職報到程序，據悉，已有一級主管今天下午被通知明天上午8點10分要在市府1樓列隊歡迎高虹安回歸市府，除一級主管，還包括各區里長也收到類似通知。而巧的是，代理市長邱臣遠明天則是公務身分出訪日本熊本縣，高虹安與邱臣遠2人將不會碰面，外界解讀這樣的安排，也讓邱臣遠返台後，得以恢復副市長身分出席活動。

    內政部今天下午確定已函文新竹市府，依法准予高虹安復職。由於高虹安去年7月26日停職後，已暫停市長職務，就連市府員工身分別也暫停，因此在收到內政部的復職令後，需先完成報到程序才能復職。而為迎接高虹安回歸市府，市府一級主管今天已收到明天上午8點10分要在市府一樓大廳列隊歡迎高虹安的通知。但巧合的是，代理市長（副市長）邱臣遠也將帶著少數一級主管及副主管到日本熊本縣參訪4天，2人將不會碰面。

    另市府市長室外也擺了近10盆慶祝高虹安回歸的花籃，包括立委張啓楷及鄭正鈐等人，而為大陣仗迎接高虹安回歸市府，市長室今天已全力動員，進行市長室的整理。

    高虹安明天復職，而代理市長邱臣遠明天則出國參訪，2人將不會碰面。邱臣遠今天出席「竹風好市集頒獎典禮」。（記者洪美秀攝）

    高虹安明天復職，而代理市長邱臣遠明天則出國參訪，2人將不會碰面。邱臣遠今天出席「竹風好市集頒獎典禮」。（記者洪美秀攝）

