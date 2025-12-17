賴清德訪中配麵店 國台辦氣炸喊「騙不了兩岸同胞」

中國國台辦發言人朱鳳蓮。（翻攝直播）

賴清德總統的YouTube頻道近日公布新影片，拜訪台北市一家中配開的麵店。總統強調，只要認同台灣，就是這個國家的主人；中國國台辦今日批說，一邊罔顧人倫霸凌迫害島內中配群體，一邊裝模作樣營造假象，純屬作秀，虛偽至極，騙不了兩岸同胞。立委則痛批，國台辦整天胡說八道才是作秀，總統拜訪新住民是再正常不過的事。

立委反批國台辦 整天胡說八道才是作秀

賴清德日前探訪台北市巷弄裡的「開封包公府私房麵」，他提及，吃到一碗完全停不下來的「招牌私房麵」，酸甜又爽口的蕃茄湯頭讓他非常喜歡。但這碗麵打動他的，除了味道，還有它承載的人生故事。「一碗麵，連結的是兩岸的人生經驗，也是我們共同生活的這片土地」。

請繼續往下閱讀...

影片中，中配郭明華回憶當年來到台灣一路打拚，從大同區起家至今，「真的感受到這邊（台灣）很有愛」，孩子陸續成家，至今已經有一個2歲多的孫女。總統回說，苦盡甘來。郭則說「有愛的政府才讓我好命」。

賴清德強調，台灣就是多元文化、愛心滿天下，歡迎來自各地方的人，來台灣生活、就業、打拚，「因為你認同台灣，你在台灣打拚，你就是這個國家的主人」。

對此，國台辦發言人朱鳳蓮在例行記者會上批評，賴清德上台以來，頑固堅持台獨分裂立場，把中配群體視作眼中釘、肉中刺，濫用多種手段剝奪其正當權利，極盡打壓迫害之能事，嚴重破壞兩岸婚姻家庭安寧的生活。

朱鳳蓮痛罵說，賴清德一邊罔顧人倫霸凌迫害島內中配群體，一邊裝模作樣營造假象，純屬作秀，虛偽至極，騙不了兩岸同胞。

民進黨立委王美惠受訪表示，總統拜訪新住民絕對不是在作秀，而是與新住民交流。新住民認同台灣、願意在台灣生活的，總統才會去拜訪，不然有辦法關心嗎？國台辦真的非常奇怪，這又不是作秀，總統關心新住民是再正常不過的事。

王美惠強調，只要認同中華民國台灣，不管是來自哪個國家，總統去關心拜訪都是很正常的。國台辦不要整天胡說八道，開記者會在那作秀，中共每次都說中國多自由、網路多方便，實際上都在騙，只會不斷打壓限制老百姓的自由。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法