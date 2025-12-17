回顧2025立院唯一「正常時刻」 沈榮欽：感謝公民團體發動大罷免

今年藍白立委聯手強行通過多項高度爭議法案，屢屢引發外界質疑，沈榮欽對今年的立院進行回顧，並指公民團體推動的大罷免雖然完敗，但那段時間卻也是今年唯一讓人民見到正常國會的窗口，願意讓法案得以討論。圖為示意圖。（資料照）

今年藍白立委聯手強行通過多項高度爭議法案，屢屢引發外界質疑，加拿大約克大學副教授沈榮欽對今年的立院進行回顧，他表示相比起年初及年尾，在年中有一段時間，藍白立委突然表示願意尊重議事程序與國防預算，而且亂修的法案修也可以討論，他認為那段「正常時刻」得以出現，「答案只有一個：大罷免」，並指公民團體推動的大罷免雖然完敗，但那段時間卻也是今年唯一讓人民見到正常國會的窗口，願意讓法案得以討論，願意讓立委知道表決的法案內容。

沈榮欽在臉書發文，對2025年台灣立院進行回顧。他表示對台灣立院來說，2025年可謂是波濤洶湧的一年。他在文中列出從年初到年尾間在立院發生的一些大事以及轉折，並指「究竟年中發生了什麼事，讓台灣的國會議員突然表示願意尊重議事程序與國防預算，而且亂修的法案修也可以討論了？」

沈榮欽認為，「答案只有一個：大罷免」。他表示當時公民團體發動的大罷免最後雖然完敗，但卻是今年唯一讓人民見到正常國會的窗口，願意讓法案得以討論，願意讓立委知道表決的法案內容。

沈榮欽也直言，謝謝所有公民團體，讓我們見到國會正常時候的樣子，雖然只是一小段時間。或許讓他們面對被罷免的恐懼，是台灣唯一擁有正常國會的方式。

沈榮欽列出的立院回顧如下：

年初

去年底藍白立委聯手修正《立院職權行使法》，大幅縮減人民權利，極度擴張立委權力，延續成為今年年初的國會焦點。

該法案被大法官會議宣告違憲之後，藍白立委大怒憤而修改《憲訴法》，最終成功癱瘓大法官會議。

藍白立委聯手大幅亂刪預算後，沒有任何一名立委知道究竟刪了多少錢，包括國防預算在內。

藍白立委聯手修改《財劃法》，讓中央成為無米之炊。

民眾反對意圖罷免，藍白立委聯手修正《選罷法》，讓未來罷免不適任立委和縣市長變得在極困難和不可能之間。

年中

藍白立委表示預算被亂刪的地方可以商量，以反對國防著稱的立委突然表態支持國防預算。

藍白立委表示《財劃法》和《選罷法》修正可以再討論。

藍白立委表示，封殺立院委員會可以討論，不會讓民進黨立委連發言機會都沒有。

藍白立委表示，法案提出前會先經過協商，不會讓立委在表決前最後一分鐘才拿到表決版本。

年尾

民眾黨主席柯文哲被羈押，藍白立委聯手修改《刑事訴訟法》。

公投沒過，藍白一怒之下修改《公投法》。

藍白立委聯手中止年金改革。

立委因助理費違反貪污治罪條例被判刑，陳玉珍便提出《立法院組織法》，讓立委貪污除罪化。

藍白立委聯手修改《財劃法》，讓中央政府無法施政而必須舉債。

