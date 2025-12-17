為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    何時復職新竹市長？高虹安：當然越快越好

    2025/12/17 12:23 記者洪美秀／新竹報導
    被問到何時可復職，高虹安回應「當然是越快越好。」（記者洪美秀攝）

    被問到何時可復職，高虹安回應「當然是越快越好。」（記者洪美秀攝）

    新竹市長高虹安因貪污案停職中，昨天（16日）二審宣判，其中原貪污罪撤銷，改判依《使公務員登載不實罪》判6個月，得易科罰金。高虹安今天出席宣判後的第一個活動，心情很好，對媒體有問必答，被問到何時可復職，高虹安回應「當然是越快越好。」

    高虹安說，對復職已等了非常長一段時間，在停職時間，她沒忘記對竹市還有很多責任，尤其是在市長任內，從選市長、反罷免投票，自己身上等於背負2次選民託付的責任，「對我而言，我希望能盡快的回到市府工作、正常生活，讓市民感受到安定的新竹，這是最重要的。」但高虹安也說，目前還沒收到內政部的回函，早上內政部長劉世芳有說會盡快處理，「相信很快就會有好的消息。」

    高虹安也說，目前還沒有收到判決書，相關法律的爭點，或是合議庭的判斷，請各界都要等收到判決書詳細的內容再評論會比較好，尊重大家對判決的想法，請大家尊重司法、尊重法院。

    至於被問到何時回到民眾黨，高虹安也回應，還沒有跟黨內進行討論，目前最重要的就是趕快回到市政崗位，趕快將政見依序兌現是最重要的，黨籍的部分沒討論也沒思考，「回到市長崗位是最重要的事情。」

    高虹安在貪污案二審宣判後第一個出席的活動，被問到新竹市長職務何時復職？高虹安回應越快越好。（記者洪美秀攝）

    高虹安在貪污案二審宣判後第一個出席的活動，被問到新竹市長職務何時復職？高虹安回應越快越好。（記者洪美秀攝）

    高虹安在貪污案二審宣判後第一個出席的活動，被問到新竹市長職務何時復職？高虹安回應越快越好。（記者洪美秀攝）

    高虹安在貪污案二審宣判後第一個出席的活動，被問到新竹市長職務何時復職？高虹安回應越快越好。（記者洪美秀攝）

    高虹安在貪污案二審宣判後第一個出席的活動，被問到新竹市長職務何時復職？高虹安回應越快越好。（記者洪美秀攝）

    高虹安在貪污案二審宣判後第一個出席的活動，被問到新竹市長職務何時復職？高虹安回應越快越好。（記者洪美秀攝）

